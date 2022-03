Udruga za Down sindrom Virovitičko–podravske županije prigodnim prodajnim štandom obilježila Svjetski dan Down sindroma

Prvi dan proljeća obilježava se kao Svjetski dan osoba s Down sindromom. Prosječno jedno na 650 novorođene djece rađa se s sindromom Down. Down sindrom je najčešća kromosomopatija koja se javlja kod ljudi, a uzrokovana je pojavom viška genetskog materijala na 21. kromosomu. U Republici Hrvatskoj se podaci o osobama s Down sindromom, koja su ostvarila određena invalidska prava, prate u Registru osoba s invaliditetom, u kojem su podaci za 1706 osoba s ovim sindromom.

Udruga za Down sindrom Virovitičko–podravske županije taj je dan ove godine obilježila danas (subota) prigodnim prodajnim štandom u centru Virovitice. Na štandu su, uz

dobrovoljni prilog, svi prolaznici mogli dobiti neko od predmeta koje su izradila djeca s Down sindromom: oslikanu kutijicu ili platnenu vrećicu, sapun ili neki prigodni uskrsni

ukras.

– Ovo je način da razveselimo svoju djecu, a što idemo dalje sve je bolje jer društvo puno bolje prihvaća našu djecu. Na našim zajedničkim sastancima izmjenjujemo iskustva te nam je puno lakše u životu- objasnila na je Željka Špoljarić iz Rušana. Njezina kćer Sara bila je zadovoljna učinjenim.

– Izrađivali smo šalice i sapunčiće koje smo djelom već prodali- rekla nam je Sara.

Sretan je bio i Damir Šimić iz Špišić Bukovice.

– Nije bilo teško izrađivati predmete koje smo ovdje ponudi na prodaju- izjavio nam je Damir.

Nešto više o Udruzi za Down sindrom Virovitičko–podravske županije rekla nam je predsjednica Udruge Sandra Matošina Borbaš.

– Naša udruga je osnovana 2013. godine i uskoro ćemo obilježiti desetu godišnjicu rada. Okupljamo desetak djece i njihovih roditelja sa šireg područja Virovitice. U Slatini i

Orahovici postoje dvije udruge koje se bave općenito s djecom s teškoćama, pa ljudi koji tamo žive gravitiraju tim udrugama. Za ovaj dan se svi zajedno družimo i pripremamo materijale za štand. Cilj nam je okupiti djecu s Down sindromom i njihove roditelja, pružiti im podršku i stručni rad s logopedom, omogućiti im kvalitetno provođene slobodnog vremena u ugodnom okruženju te ovakvim akcijama posjetiti društvo, da postojimo i da smo tu. Upoznavanjem djece s Down sindromom ruši se hrpa mitova o osobama s ovim sindromom. U posljednje vrijeme djeca s Down sindromom su sve više integrirana u redovno društvo i redovne škole i vrtiće. Sve više im se daje mjesto u društvu, koje oni mogu odigrati. Oni imaju teškoće, ali mogu biti produktivni- zaključila je predsjednica Udruge za Down sindrom Virovitičko–podravske županije Sandra Matošina Borbaš.

(www.icv.hr, mš)