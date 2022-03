Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica održala dva predavanja u sklopu programa “Starim i nemoćnim osobama je važna naša podrška”

U prostorijama Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Virovitica, danas (četvrtak) su održana dva predavanja u sklopu programa “Starim i nemoćnim osobama je važna naša podrška” koji financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

-Današnje predavanje vezuje područje prava i područja psihologije koje provodimo kroz trogodišnji program. Ovim predavanjima zaokružujemo tu drugu godinu provođenja programa. Kroz program imamo zaposlene tri osobe koje pružaju socijalne usluge na području Virovitičko-podravske županije. Ova predavanja znače jako puno za članove udruge i mnogi se susreću s problemima iz prava i ovo im je jedna velika pomoć da porazgovaraju s pravnikom i da ih on savjetuje i objasni im na najbolji mogući način da oni sve to razumiju. Samim tim što je i ovakva situacija, ljudi su jako vezani za kuću, otuđeni su, sami, sve vide crno, stavili smo predavanje odnosno tu psihološku podršku na koji način i kako to sve lakše da prevladaju. Jednostavno da se suoče sa stvarnosti i da gledaju bolju stranu života. Moramo tražiti točku dobroga u nečemu lošem – rekla je predsjednica Udruge Marija Kelečić.

O pravima za osobe s invaliditetom i pravnim savjetima nazočne je uputio i izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada Zagreb dipl.iur. Leke Sokolaj.

-Donesena su dva vrlo bitna Zakona. Jedan je Zakon o inkluzivnom dobitku i osobnoj asistenciji. Također usvojen je Zakon o socijalnoj skrbi. Tu smo svi zajedno i moram pohvaliti da smo prvi puta bili jedinstveni. Htjeli su nam vezati osobnu invalidninu s imovinskim cenzusom što nismo prihvatili i napravili smo da se to makne iz zakona, kao i niz drugih promjena. Osobna invalidnina se isplaćuje bez obzira da li je osoba u radnom odnosu, da li prima plaću, mirovinu ili bilo koje druge primitke pa smo tako i povećali osobnu invalidninu s 1.500 na 1.750 kuna. Isto tako donesen je Zakon o sudskim pristojbama te se time oslobađa osoba s invaliditetom od plaćanja sudskih pristojbi – između ostalog rekao je Sokolaj.

Predavanje na temu “Kako održati optimizam u zahtjevnim vremenima” vodila je psihologinja Dragana Jandrić koja je prisutne uputila kako se odnositi u određenim situacijama te kako svakodnevno poboljšati svoje mentalno zdravlje.

– Ova prezentacija je vezana za održavanje optimizma u zahtjevnim vremenima odnosno što sve možemo učiniti kako bi očuvali svoje mentalno zdravlje. Obzirom na COVID-19, potrese koji su se desili prethodnih godina, kao i ova cijela situacija s ratnim previranjima, naravno da je prisutan i strah u našoj populaciji obzirom na ono što se desilo prije tridesetak godina – kaže Dragana J.

-Što se tiče nekih aktivnosti kojima si možemo pomoći je definitvno raditi na psihološkoj otpornosti. Dakle na tome da se povezujemo sa drugim ljudima, da radimo na tome da se zdravo hranimo, da se krečemo, da se više fokusiramo na sadašnjost da se ne okrećemo toliko prošlosti i da ne strahujemo o budućnosti. Također ono što možemo napraviti je da koristimo različite tehnike relaksacije kada se osjećamo uzmireno, kada imamo nekakve brige. Isto tako dobro je razlikovati produktivno od neproduktivnih briga i zapravo biti svjesni na koje sve okolnosti možemo utjecati, a na koje ne možemo. Svakako bi se trebalo, ukoliko nemamo nekakve unutarnje kapacitete, obratiti i stručnjacima za mentalno zdravlje – poručuje Dragana.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života ranjivih skupina društva-starih I nemoćnih osoba, ali i prevenirati institucionalizaciju. Projekt je usmjeren na pružanje socijalnih usluge pomoć u kući i prijevoz, a partner u programu je Grad Virovitica.

