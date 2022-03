Virovitičanin Dražen Paver ovog vikenda na Dravi kod Križnice upecao soma od 27 kilograma

Dražen Paver iz Virovitice jedan je od onih koji je za svoju ribolovnu destinaciju odavno odabrao Križnicu. Zašto je to tako zna samo on, a da mu se to višestruko vratilo govori statistika. Naime prije nekoliko godina ovaj je vrsni ribolovac „izvadio“ soma od blizu 50 kilograma, poslije toga mnoštvo manjih, a u subotu, 19. ožujka dobio je jednog „brku“ od 27 kilograma. Zanimljivo je to da zbog niskog vodostaja rijeke Drave na ovom našem području ribolov uglavnom nije uspješan, no ne treba odustajati, a dokaz je i ovaj Draženov veleulov.

– Istina je da su mnogi moji izlasci na vodu bili bezuspješni što se ulova tiče, no nisam odustajao. Ne zbog tog što sam pod svaku cijenu htio uloviti neku veću ribu nego zbog tog što sam već dugo „ovisnik“ o prirodi, svježem zraku i naravno ribolovu – rekao nam je ovaj nekad profesionalni vojnik i sudionik Domovinskog rata koji otkad je u mirovini, svaki svoj slobodni trenutak provede uz vodu.

– Somove lovim na sistem blinkanja, odnosno umjetnim varalicama na povlačenje rolom i štapom. To se na ovom dijelu Drave u Križnici gdje najčešće blinkam pokazalo vrlo uspješno. Znam mjesto gdje je voda poprilično duboka i tu obično zabacujem varalicu. Tako je bilo i u subotu oko 16 popodne kada sam povlačući varalicu osjetio jak trzaj. Znao sam, bit će nešto veliko i tako je i bilo. S obzirom da sam u svom životu upecao uistinu puno somova, odnosno velike ribe, znao sam kako se treba ponašati, odnosno kako je uloviti sa što manje rizika da mi otpadne s varalice. I uspio sam, a dobro je i to da je uz mene bio moj kolega ribolovac iz ŠRK „Šaran“ iz Pitomače čiji sam član već 15 godina – rekao nam je Dražen koji nije dobar samo u blinkanju, nego i u drugim načinima ribolova, pa se tako može podičiti sa trofejnim ulovima i drugih vrsta riba, što najbolje znaju njegovi kolege ribolovci.

– Puno ribe vraćamo nazad u vodu i ima je dovoljno za sve. Naravno one koji imaju iskustva i mudrosti kako da je upecaju, jer i riba ima neku svoju logiku koliko god mi mislili da je glupa. Često puta je pametnija od svih nas zajedno, zato se svojski treba potruditi da je prevarimo – rekao nam je ovaj vrli ribič koji je, naravno kao i sve ostale primjerke ribe koje „nadmaše“ dozvoljenu kilažu i ovog soma bacio nazad u rijeku Dravu gdje i pripada.

(www.icv.hr, bs; Foto: privatni album)