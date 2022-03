Virovitičanka Ana-Marija Grdić sudjeluje u RTL-ovom showu Gospodin Savršeni

Treća sezona popularnog showa ‘Gospodin Savršeni’ uskoro počinje na RTL-u, a jedna od kandidatkinja je i Virovitičanka Ana-Marija Grdić. Riječ je o 24-godišnjoj vlasnici kozmetičkog salona.

– Kad sam zaljubljena, za tu bih osobu napravila sve na svijetu, moj cijeli fokus i život bude na toj osobi – kaže Ana-Marija za RTL i otkriva da njezin idealan muškarac mora biti visok, imati tetovaže i bradu, a odbit će je arogantne osobe sklone hvalisanju koje pokazuju superiornost nad ženama.

– Važno je i da je duhovit, iskren i moj najbolji prijatelj – to mora biti osoba kojoj mogu sve reći o sebi a da me neće osuđivati – kaže Ana Marija i dodaje kako se nikad ne nameće muškarcima, ali nema problem dati nekome do znanja da joj se sviđa.

Dodaje da je dominantna u vezi, ali i jako privržena, spremna na kompromise i uvijek će dati sve od sebe da neki odnos uspije. A kad je riječ o Gospodinu Savršenom, zna kako će najbolje privući njegovu pozornost:

– Mislim da mogu biti Gospođa Savršena zato što sam otvorena osoba, vedra, komunikativna, osoba od povjerenja i jako dobar prijatelj, što smatram da je najvažniji temelj bilo kakve ljubavne priče.

(www.icv.hr, rtl.hr)