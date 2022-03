Virovitičke gimnazijalke tek nakon sedmeraca do županijskog naslova i državne završnice u Poreču

U sportskoj dvorani Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić u Virovitici danas (srijeda) je odigrano županijsko natjecanje školskih sportskih klubova u rukometu za djevojke.

Sudjelovale su tri ekipe: Tehnička škola Virovitica, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica i Marul iz Srednje škole Marka Marulića u Slatini.

Virovitička Gimnazija i Tehnička škola bez većih su problema došle do pobjede nad slatinskim Marulom te je njihova međusobna utakmica odlučivala o naslovu prvakinja. U susret su bolje ušle gimnazijalke i imale konstantnu prednost od nekoliko zgoditaka. Igračice Tehničke škole, uz vlastite pogreške, dijelom nisu imale niti ‘sreće’. Činilo se da će Gimnazija bez problema doći do naslova, međutim, u posljednjih pet minuta tehničarke su se razbudile i na kraju došle do remija (9:9).

Pobjednik je odlučen dodatnim izvođenjem sedmeraca u čemu su na kraju gimnazijalke bile uspješnije rezultatom 2:1 te su došle do konačne pobjede od 11:10. Ekipa virovitičke Gimnazije, uz naslov, plasirana se na državnu završnicu u Poreču.

Pehare ekipama podijelio je dugogodišnji glavni tajnik Školskog sportskog saveza Virovitičko–podravske županije Želimir Holer, koji je sada u mirovini.

Gimnazija: Klara Crnoja, Laura Divković, Nadia Dujmović, Ana Medved, Sofija Martinčević, Lea Kozlinger, Nika Kozlinger i Lana Ištvanović. Voditeljica: Maja Tkalčec.

Rezultati:

Marul – Tehnička 3:12

Gimnazija – Marul 17:4

Gimnazija – Tehnička 9:9 – nakon sedmeraca 11:10

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)