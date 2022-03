Virovitičke košarkašice Z-13 pobjednički u poluzavršnicu prvenstva Hrvatske: ‘Double – double’ Nike Gverić i Alise Lovreković za trijumf protiv Brođanki

Nije moglo bolje početi! Virovitičke košarkašice do 13 godina starosti krenule su furiozno u turnir poluzavršnice Prvenstva Hrvatske koje je danas (petak) započelo u sportskoj dvorani A. G. Matoša u Čačincima.

U jakoj grupi, u kojoj se još nalaze ŽKK Split, ŽKK FSV iz Rijeke i ŽKK Brod na Savi iz Slavonskog Broda, Virovitičanke su startale i više nego uvjerljivom pobjedom. Konačan rezultat na semaforu protiv košarkašica iz Slavonskog Broda pokazao je 60:40 i fešta je mogla početi. Krenimo redom…

Nervozna prva četvrtina protekla je uglavnom u ispitivanju snaga, ali na kraju s minimalnom prednošću virovitičkih košarkašica (11:10) koje su u jednom trenutku imale i +5, ali nedostajalo je koncentracije da se ta prednost i zadrži.

Brzi koš Virovitičanki početkom druge četvrtine podigao je na noge i domaće navijače, a visoki presing u nastavku potpuno je izludio gošće koje su ponavljale grešku za greškom. Griješile su i domaće, a ‘post’ od gotovo četiri minute bez koša prekinula je odličnim polaganjem Alisa Lovreković koja je ujedno bila i najefikasnija domaća igračica u prvom dijelu utakmice s osam koševa. Gostujuće košarkašice podigle su tempo i vratile rezultat u egal, ali Virovitičanke odličnom igrom u posljednje dvije minute i lijepim košem ‘bez kosti’ Margarete Cenger ipak dolaze do prednosti od 26:23.

Prva petorka u sastavu Gverić – Bucifal – Lovreković – Cenger i Tolušić krenula je furiozno u nastavak utakmice. Upravo je Nika Gverić odličnim šutem za dva poena zaradila gromoglasni pljesak s tribina, a brzim koševima neumorne Alise Lovreković i Tene Tolušić, pa zatim i trice Nike Gverić, Brod na Savi počeo je polako ‘tonuti’. Gostujuća trenerica bila je prisiljena zatražiti minutu odmora kako bi ‘probudila’ svoje igračice, ali nije bilo pomaka. Dvije minute prije kraja odlična blokada Margarete Cenger na gostujućoj ‘desetki’ Anji Tomić koja je do tog trenutka postigla čak 17 koševa, dala je naslutiti mirnu završnicu pred odlučujuću četvrtinu, ali nekoliko neshvatljivih pogrešaka košarkašica trenera Roberta Fritza utakmicu su ponovno vratile u egal. U posljednjem napadu Virovitičanke su realizirale jedno slobodno bacanje, a semafor je pokazivao 40:36.

Uslijedila je posljednja dionica. Ponovno visoki presing i odlično kretanje u obrani rezultirali su kontranapadima iz kojih domaće postižu brzih šest koševa i odlaze na plus 10. Nakon samo dvije minute igre ‘timeout’ gostujuće ekipe, ali ni ovog puta nije ‘urodilo plodom’. Činilo se kao da Virovitičanke ne mogu promašiti, a prednost se do kraja samo povećavala do konačnih 60:40. Svakako treba spomenuti da su razigrane domaće košarkašice Brođankama dozvolile samo četiri koša u posljednjoj četvrtini.

Najefikasnija u domaćim redovima bila je Nika Gverić, koja je brojci od 19 koševa dodala 10 skokova i dvije asistencije. ‘Double – double’ ostvarila je i Alisa Lovreković, koja je postigla 16 koševa, te 15 puta uspješno skočila i pritom upisala dvije asistencije. Maja Lena Bucifal brojci od osam koševa dodala je 16 uspješnih skokova i tri asistencije. Isti broj koševa upisala je i Margareta Cenger, koja je četiri puta uspješno skočila i triput asistirala.

Tena Tolušić ubacila je pet koševa uz tri skoka i dvije asistencije. Po dva koša postigle su Dorotea Blažičević i Ena Salajić. Dorotea je pritom imala 2 skoka i tri asistencije, dok je Ena prirodala dva skoka. Solidnih desetak minuta odradile su i Lana Bajivić te Monika Požežanac Sabolić koje su triput uspješno skočile i ‘ukrale’ nekoliko ključnih lopti. Svoj obol ovoj pobjedi dale su i Naya Čevelak, Eva Duršot i Lorena Kanižaj upisavši nekoliko skokova i asistencija.

Bila je ovo pobjeda koja je virovitičkim košarkašicama definitivno otvorila put prema državnoj završnici koja se ove godine igra u Splitu. Preostala su im još dva susreta. U subotu, 12. ožujka u 15 sati snage će odmjeriti s jakim Splićankama, koje su u drugoj današnjoj utakmici uvjerljivo slavile protiv košarkašica FSV-a iz Rijeke rezultatom 75:50.

Upravo će protiv FSV-a košarkašice ŽKK Virovitice odigrati posljednju utakmicu skupine koja je na rasporedu ove nedjelje, 13. ožujka u 13 sati. Ulaz u dvoranu je besplatan!

-S obzirom da smo prošle godine bez završnice ostali upravo nakon poraza od košarkašica iz Slavonskog Broda, ovo je na neki način slatka pobjeda i slatka osveta. Cure su, s obzirom na težinu utakmice odigrale zaista izvrsno. U igri još ima jako puno prostora za napredak, imamo još dvije utakmice i nadamo se velikom iznenađenju i na kraju plasmanu na državnu završnicu – rekao je nakon utakmice u jednom dahu trener Robert Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Brod na Savi 60:40 (11:10, 15:13, 14:13, 20:4)

ŽKK Virovitica: Ena Salajić 2, Maja Lena Bucifal 8, Alisa Lovreković 16, Margareta Cenger 8, Tena Tolušić 5, Nika Gverić 19, Naya Čevelak, Lorena Kanižaj, Eva Duršot, Monika Požežanac Sabolić, Lana Bajivić i Dorotea Blažičević 2. Trener: Robert Fritz.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)