Vlada RH donijela odluku o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje izbjeglica iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je jučer (srijeda), nakon sastanka sa županima, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina te predstavnicima Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine, da zbrinjavanju ukrajinskih izbjeglica trebamo pristupiti sveobuhvatno, a ne samo na nacionalnoj razini, jer najveći dio posla vezanog za zbrinjavanje i uključivanje u socijalni te zdravstveni sustav, kao i integracija u tržište rada će se odvijati na lokalnim razinama.

– Po svemu sudeći, ukrajinskih izbjeglica u Europi, a onda i u Hrvatskoj, bit će sve više, a za predvidjeti je da će i njihov ostanak trajati će dulje i nego se oni nadaju – kazao je Božinović, dodavši da mi o tome možemo govoriti jer imamo vlastita iskustva iz Domovinskog rata.



Rekao je da rat u Ukrajini traje, ljudi bježe te na organizirani i neorganizirani način napuštaju Ukrajinu.



– U ovom trenutku znamo da oko 10 milijuna Ukrajinaca više ne stanuje na svojim adresama od prije mjesec dana. Više od 3,5 milijuna je došlo u Europu i mi sigurno možemo očekivati njihov veći dolazak – rekao je Božinović.



Istaknuo je da je idealan način dok je manje ljudi da ti ljudi budu smješteni u pojedinačnim smještajima, u stanovima, apartmanima ili kućama.



Zahvalio je svima koji su svoj višak prostora ustupili izbjeglicama, naglasivši da je Vlada svjesna troškova koji iz toga proizlaze. Zato je Vlada na današnjoj sjednici donijela Odluku o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.



– Time želimo regulirati sve ono što su naši građani učinili dostupnim kad je u pitanju smještaj izbjeglicama, ali i regulirati tu problematiku za ubuduće. Sve će to biti riješeno kroz odgovarajuće ugovore koji će se tipski pripremati za te takve, uvjetno nazvane, iznajmljivače. Vlasnicima nekretnina koji su svoje nekretnine ustupili, jednom mjesečno će se isplatiti troškovi upotrebe stambene jedinice temeljem ugovora sklopljenog s Ravnateljstvom civilne zaštite – kazao je Božinović.



Dodao je da će se ti ugovori sklopiti na rok od šest mjeseci, s mogućnošću produljenja do najviše godine dana.

– Trošak korištenja obuhvatit će najam i režije, podmirit će se za samca 50 kn po danu, za više osoba 40 kn po danu, za dva člana 30, tri 20 i za četvrtog i svakog sljedećeg po 10 kn dnevno. Najviše će iznositi 3600 kuna mjesečno. Mislim da je to jedan realan izračun kojeg ćemo u prvoj fazi sigurno moći podmiriti iz državnog proračuna s obzirom da još EU raspravlja otkud pomoći državama koje brinu o ukrajinskim izbjeglicama – rekao je potpredsjednik Vlade, dodavši da će se druga prava koja pripadaju izbjeglim osobama riješiti odgovarajućim zakonskim izmjenama, a bitno je da sve, uključujući i zbrinjavanje u kolektivnim smještajima, bude transparentno.



– Ovo je kriza bez presedana u Europi. Mi je ovdje još uvijek ne osjećamo u tom obimu, no prema svim vijestima koje dolaze do nas, moramo se što bolje pripremiti – zaključio je Božinović.

(vlada.gov.hr, hina)