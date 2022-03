Zbog krize mnogi se odlučuju na skladištenje goriva: Ovo su rokovi trajanja benzina i dizela

Jedan od naših običaja je skladištiti gorivo u kanistrima, ostavljati ga u garažama, šupama ili na sličnim mjestima. No što s takvim zalihama, je li to ispravno i koliko dugo gorivo može stajati u uvjetima koji su daleko od idealnih, odnosno postoji li rok trajanja goriva. Revija HAK pitala je INA-u.

– Benzin i dizelsko gorivo skladište se u strogo namjenskim spremnicima, označenima prema važećim propisima Republike Hrvatske. Skladištenje u neadekvatnim spremnicima, osim ugroze za zdravlje i živote ljudi, može dovesti i do degradacije kvalitete te problema prilikom primjene takvog goriva. Ako se gorivo skladišti u namjenskim spremnicima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dvije godine, dok se dizelsko gorivo može čuvati do šest mjeseci. U spremnicima može doći do kondenzacije vode uslijed velikih razlika u temperaturi okoliša, kao i do razvoja mikrobiološkog onečišćenja – rekli su iz INA-e za Reviju HAK.

Dakle, čuvanje goriva u neadekvatnim uvjetima može ga pokvariti, a dizelsko gorivo je izloženije. U odgovoru INA-e spominju se namjenski spremnici, a samo možemo pretpostaviti koliko mu se skraće rok kad ga držite u neadekvatnim spremnicima.

U naftnoj kompaniji, razumljivo, ne žele nagađati u kakvim ćete sve spremnicima držati gorivo, ali relevantne informacije govore da je rok uporabe goriva u kanistrima tek nekoliko mjeseci. Neki ugljikovodici iz goriva ispare, a neki reagiraju s kiskom iz zraka – što, možete pretpostaviti, nije dobro…

Dakle, ako vam nije esencijalno, ne stvarajte zalihe goriva u garažama, radi se o visokozapaljivom materijalu, a stajanje utječe i na njegovu kvalitetu.

(revijahak.hr)