Županijsko natjecanje srednjih škola u košarci za mladiće: Virovitički ‘Tehničari’ zasluženo do naslova i državne završnice u Poreču

U sportskoj dvorani Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić u Virovitici, jučer (petak) je u organizaciji Školskog sportskog saveza Virovitičko–podravske županije i Tehničke škole Virovitica, odigrana Županijska završnica školskih sportskih klubova srednjih škola u košarci za mladiće.

Sudjelovale su tri momčadi: Gimnazija iz Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici, Tehnička škola Virovitica i Strukovna škola Virovitica.

Već u prvom susretu, u kojemu su igrale momčadi Gimnazije i Tehničke škole rješavalo se pitanje pobjednika. Gimnazijalci su poveli 5:0, ali to nije sputalo Tehničare, koji su preokrenuli rezultat u svoju korist. U trećoj četvrtini Tehničari odlaze na +6, a u jednom trenutku imali su i +8, međutim, uporni Gimnazijalci na ‘krilima’ svojih najboljih igrača Petra Fuisa i Nikole Krstanovića uspjevaju, na pragu posljednje minute, doći do prednosti od 27:26. Ipak, do kraja Tehničari postižu još četiri koša i dolaze do zaslužene pobjede s konačnih 29:27.

U preostale dvije utakmice Tehnička škola i Gimnazija lako su došle do pobjeda nad Strukovnom školom Virovitica.

Košarkaši virovitičke Tehničke škole, uz naslov županijskih prvaka, plasirali su se na državnu završnicu, koja će se održati u Poreču od 5. do 7. travnja.

Pehare je podijelila tajnica Školskog sportskog saveza Virovitičko–podravske županije Dora Međimorec.

Tehnička škola Virovitica: David Bunjevac, Branimir Denić, Roko Ključec, Hrvoje Matanić, Damjan Pažin, Karlo Modrić, Damjan Počuća, David Teskera, Luka Zidar, Jan Jelčić, Dominik Davidović i Luka Dejanović. Voditelj: Matej Smiljenec

Rezultati:

Tehnička – Gimnazija 29:27

Strukovna – Tehnička 25:37

Gimnazija – Strukovna 53:22

Poredak:

1. Tehnička škola VT

2. Gimnazija VT

3. Strukovna škola VT

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)