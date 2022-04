2. NL NS SJEVER/ISTOK U-15 Jurić, Vilk i Slačanac ‘srušili’ Bratstvo: Kolić odlučio susret između Suhopolja i Voćina

Proteklog vikenda nastavljeno je natjecanje u 2. NL Istok u kategoriji pionira (U-15)

Nogometaši No Limit Tvina poveli su u domaćem susretu protiv Graničara preko Ivana Lazića u 15. minuti, međutim vodeća ligaška momčad preokrenula je utakmicu u svoju korist. Izjednačenje je donio Niko Brgles deset minuta kasnije, a nakon toga golovima Ivana Ferenčevića, Ivana Belobrka i Šimuna Frankovića Graničar dolazi do uvjerljive prednosti. Rezultat je svojim golom u 68. minuti smanjio Franko Kožnjak, no Patrik Radelić minutu kasnije postavlja konačnih 5:2.

Uvjerljivu pobjedu upisala je Slatina koja je sa 7:1 slavila protiv Bratstva iz Gornjeg Bazja. Karlo Jurić pogodio je za prednost domaćina u 4. minuti, izjednačio je Fran Lacko deset minuta kasnije, no drugim golom Jurića i s dva gola Vilka Slatina od 33. do 37. minute preuzima vodstvo od 4:1. Jurić je svoj treći zgoditak na utakmici postigao u 48. minuti, dok je utakmicu svojim golovima zaključio Borna Slačanac za konačnih 7:1.

Efikasan susret gledao se i u Virju gdje je Pitomača došla do pobjede 6:2. Karlo Filjak pobrinuo se za početnu prednost, izjednačio je Roko Stanešić, Filjak svojim drugim golom vraća prednost na stranu Pitomače, a utakmicu su svojim golovima riješili Jakov Erdelji, Leon Jelušić i Patrik Toth. Drugi domaći pogodak postigao je David Mikulec, a za konačan rezultat pobrinuo se Dominik Deskar.

Zgoditak Nikole Kolića odlučio je pobjednika u Suhopolju, gosti iz Voćina slavili su s minimalnih 1:0, dok je u preostaloj utakmici Papuk porežen u Daruvaru 7:0. Strijelci za domaću momčad bili su Fran Kovačević i Ivano Marić po dva puta, te Goran Ivić, Sven Sulik i Goran Flanjak jednom.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Šolc)