3. ŽNL Otrovanec došao do prve ovosezonske pobjede: Slavonac i Miholjac podijelili bodove u jučerašnjem susretu

Jučer (nedjelja) su odigrane dvije preostale utakmice u 3. županijskim nogometnim ligama.

U skupini Zapad efikasnu i zanimljivu utakmicu odigrali su Otrovanec i Stara Brezovica, a domaća momčad došla je do prve ovosezonske pobjede. Do prednosti na samom otvaranju utakmice ipak su došli gosti koji su već u šestoj minut poveli zahvaljujući autogolu Dine Majera, a Stjepan Brođanac povisio je na 0:2 u 25. minuti. Otrovanec se vratio u susret autogolom Dominika Viljevca desetak minuta kasnije, Selvir Gjanić izjednačio je rezultat minutu prije odlaska na odmor, dok je preokret upotpunio Danijel Dikšić nakon četiri minute igre u nastavku. Gosti su u 55. minuti ostali s igračem manje budući da je crveni karton zaradio Pavao Djak, no Staroj Brezovici to nije bila prepreka da izjednače rezultat u 79. minuti. Strijelac za 3:3 bio je Predrag Mikić. Izgledalo je kako će jučerašnji susret završiti bez pobjednika, no da tako ne bude pobrinuo se Dikšić koji je svojim drugim golom u posljednjim trenucima utakmice osigurao Otrovancu prvu ovosezonsku pobjedu.

Do bodova su stigli i Slavonac te Miholjac koji su remizirali u jučerašnjem susretu u Novakima. Goran Kizivat pogodio je u drugoj minuti za vodstvo gostiju, no golom Tonija Nikolausa Slavonac je stigao do izjednačenja u 29. minuti. Do kraja utakmice promjena nije bilo, tako da je utakmica završila rezultatom 1:1.

(www.icv.hr, mra, foto: facebook, Nk Slavonac, Novaki)