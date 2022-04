3. ŽNL ZAPAD Podnar ‘riješio’ susret između Sloge i Omladinca: Otrovanec pogotkom Živka iznenadio No Limit Tvin, remi Turnašice i Aršanja

Vodeći sastav 3. ŽNL Zapad, Aršanj, upisao je i prvi remi ove sezone. U sklopu 13. kola gostovali su u subotu u Turnašici, našli su se u zaostatku od dva pogotka, no na kraju su ipak uspjeli doći do boda. Domaći sastav poveo je zgoditkom Lea Jakupeca nakon devet minuta igre, na 2:0 povisio je Saša Štefanić u 27., no samo dvije minute kasnije zaostatak je prepolovio Ivan Kožarić. Rezultatom 2:1 otišlo se na predah, a konačan rezultat postavio je Matija Tukač svojim golom u 56. minuti.

‘Kiks’ Aršanja iskoristila je Sloga iz Dugog Sela koja se pobjedom protiv Omladinca iz Korije približila vodećoj momčadi na pet bodova zaostatka. Igor Prajo doveo je Slogu u vodstvo nakon 20 minuta igre, dok su zgoditkom Andrije Miokovića domaći nogometaši povećali prednost u prvih 45 minuta. Drugi dio svojim je zgoditkom otvorio Luka Podnar koji je pogodio za sigurnih 3:0, no golovima Marka Koreničkog u 60. i Antonia Štefaneca Omladinac je došao na samo pogodak zaostatka. Izgledalo je kako će se i jedna i druga momčad morati zadovoljiti bodom, ali Podnar je još jednom pogodio mrežu vratara Jerbića za velika tri boda.

U posljednjem susretu kola jučer (ponedjeljak) su se sastali Otrovanec i No Limit Tvin. S obzirom na dosad ostvarene rezultate gosti su u ovaj dvoboj ušli kao favoriti, no tri boda pripala su domaćinu. Jedini zgoditak na utakmici vrijedan tri boda postigao je Marko Živko dvije minute prije kraja.

(www.icv.hr, mra)