Besplatni topli obrok za starije i potrebite mještane Vladislavaca: Usluga je osigurana 18 mjeseci

Općina Vladislavci započela je dostavu toplog obroka za sve najpotrebnije mještane koji su stariji i žive u samačkim kućanstvima.

Topli obrok dostavlja se u domove potrebitih, a ta je usluga osigurana slijedećih 18 mjeseci.

– Rezultat je to suradnje s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek koji je nositelj projekta “Za život u zajednici”, čijom se provedbom nastoji ojačati i razviti dostupnost izvaninstitucionalnih usluga u zajednici za one kojima je to najpotrebnije- ističu iz Općine.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda te će dostava obroka biti u potpunosti besplatna za sve korisnike, a GDCK Osijek projekt provodi u partnerstvu s općinama Antunovac, Čepin, Ernestinovo i Vladislavci.

Općina Vladislavci