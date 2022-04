Borislav Radanović predstavio svoju prvu zbirku pjesama “Slatina kroz sjećanja”

Jučer (petak) je u Hrvatskom domu u Slatini predstavljena zbirka pjesama “Slatina kroz sjećanja”, samoukog pjesnika Borislava Radanovića.

Na početku sve je nazočne pozdravila moderatorica događaja Nikolina Mažar, te im se tom prigodom zahvalila što su odlučili svečano obilježiti izlazak autorove prve knjige.

Nekoliko pozdravnih riječi uputio je i sam autor Borislav Radanović, koji se zahvalio svima koji su dali svoj doprinos u izdavanju ove knjige. Zahvalio je i ostalim sponzorima na njihovim donacijama, a posebno Gradu Slatini, bez čije potpore ne bi ni bilo ove knjige.

Zbirka pjesama “Slatina kroz sjećanja” sadrži 96 pjesama razvrstanih u devet poglavlja: Moje pjesme, Hej Slatino, Religiozne, Na licu mjesta, U prolazu, Vesele, Mudrice, Sentimentalne i In memoriam. Knjiga je na jedan način svojevrsni pjesnički turistički vodič kroz prošlost i sadašnjost Slatine, jer autor u svojim pjesmama piše o slatinskim ulicama i njenim stanovnicima, o znamenitostima, zgradama i tvornicama koje su nekad postojale u Slatini, i to sve prateći život slavonskog čovjeka, običaje i tradiciju toga područja. On na neki način čitatelja vraća u mladost i vodi ga kroz vrijeme kao putopisac i kroničar. U puno se pjesama čak i šali s pojedincima opisujući neke vesele zgode i nezgode. Ponekad čak i malo ismijava neke, po njemu, nadobudne pametnjakoviće i sveznalice.

Na kraju promocije, Borislav je sve prisutne počastio glazbenim iznenađenjem kada je uz pratnju Krunoslava Matišića publici otpjevao refrene neke od svojih najdražih pjesama.

(www.icv.hr, adf, mf, foto: D. Fišli)