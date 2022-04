FOTO Ivan Topić zgoditkom iz slobodnjaka donio lideru iz Lukača tri nova boda

U 12. kolu 2. županijske lige Zapad, u Lukaču su danas (subota) snage odmjerili vodeća momčad Lukač 05 i trećeplasirani Podravec iz Dinjevca. U tvrdoj utakmici domaća momčad došla je do minimalne pobjede 1:0.

Domaći igrači tijekom cijelog susreta dominirali su terenom, međutim, teško su uspijevali probiti čvrst obrambeni blok gostujućih nogometaša. U 30. minuti nogometaši Lukača 05 u istom napadu mogli su doći do dva zgoditka, ali je gostujući vratar Josip Đureš oba puta bio uspješniji od domaćih napadača Domagoja Pakšeca i Matea Nemčeca.

U posljednjoj minuti prvog dijela Nemčec se našao sam ispred Đureša, ali ga nije uspio svladati. Gostujući igrači u napadačkim akcijama nisu uputili niti jedan ozbiljniji udarac prema domaćem vrataru Robertu Novoselu, tako da se na odmor otišlo netaknutih mreža.

Od početka nastavka igre, momčad Lukača krenula je puno agilnije prema vratima Đureša, ali i dalje bez pravog rezultata. U 60. minuti nakon akcije Domagoja Pakšeca u gostujućem kaznenom prostoru domaći traže jedanaesterac, ali je sutkinja Elizabeta Rengel samo ‘odmahnula rukom’. Deset minuta kasnije Mateo Nemčec probija desni bok gostujuće obrane, ali njegov šut prolazi tik uz vrata.

Pobjednik je riješen u 79. minuti. Nakon prodora Matea Rajnovića, dosuđen je slobodni udarac za domaću momčad. Loptu je na dvadesetak metara od vrata uzeo iskusni Ivan Topić i preciznim udarcem pogodio nebranjeni dio gostujuće mreže.

Do kraja gosti su se ‘otvorili’, ne bi li došli do poravnanja rezultata, što je domaćim igračima otvorilo put za kontre, ali se rezultat nije mijenjao. Domaća momčad uz mnogo napora došla je do vrijedne pobjede.

-U dvije domaće utakmice postigli smo samo jedan pogodak. Nismo bili kompletni, ali očito moramo nešto mijenjati, jer smo na gostujućim terenima puno efikasniji. Slijedi nam teško gostovanje kod Croatije u Grabrovnici, gdje moramo odigrati puno bolje – rezimirao je trener Lukača Miroslav Čor.

