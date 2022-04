‘Grmljavina’ u našičkoj sportskoj dvorani: Donosimo djelić ‘paklene’ atmosfere, više od 2.000 navijača ‘nosilo’ Gromove u velikoj europskoj pobjedi

U Našicama je sinoć (utorak) ‘pao’ danski GOG Gudme rezultatom 32:27. Stekao je tako NEXE vrlo lijepu prednost prije uzvrata koje je na rasporedu 3. svibnja.

Tražila se karta više, dvorana je bila rasprodana do posljednjeg mjesta. Više od dvije tisuće domaćih gledatelja ‘grmilo’ je s tribina i bučnom podrškom ‘nosilo’ momčad trenera Branka Tamšea do nove, velike europske pobjede. Bilo je veličanstveno, a to je potvrdio i iskusni domaći rukometaš Janko Kević, koji je nakon susreta rekao kako mu je ovo bila jedna od najljepših večeri otkako nosi dres NEXE-a, a nosi ga prilično dugo. Više o samom susretu pročitajte OVDJE.

Zavirite u fotogaleriju, donosimo djelić paklene atmosfere…

