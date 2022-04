INATI SE SLAVONIJO! Jaganjac, Melić i Vejin ‘torpedirali’ Hallgrímssona, fantastični NEXE ‘utišao’ Dance u prvom susretu 1/4 finala EHF Europske lige

U prepunoj sportskoj dvorani Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama u atmosferi punoj navijačkog naboja, rukometaši NEXE-a srušili su još jednog vrhunskog suparnika – danski GOG iz Gudmea 32:27.

Prvih desetak minuta gosti iz Danske imali su minimalnu prednost. Od desete minute zgoditkom odličnog desnog krilnog Fahrudina Melića iz sedmerca domaći rukometaši prelaze u prednost, koju nisu ispuštali do kraja utakmice. Vratar Mihailo Radovanović povezao je nekoliko obrana, što su njegovi suigrači materijalizirali u napadu. Sredinom prvog dijela, pri rezultatu 11:8 rukometaši NEXE-a u dva navrata nisu uspjeli otići na +4. Gosti se bude i smanjuju na 11:10, ali vrlo brzo ‘Gromovi’ ponovno vode s tri zgoditka prednosti (13:10). Na odomor se odlai s prednošću Našičana 16:14.

U drugom dijelu, u 37. minuti Melić postiže prvi zgoditak iz igre i dovodi NEXE u prednost od 19:15. Tri minute kasnije Gianfranco Pribetić po prvi puta dovodi svoju momčad u prednost od pet zgoditaka (21:16). Do kraja je samo bilo pitanje s kojom razlikom će domaća momčad doći do pobjede, jer u uzavreloj atmosferi našičke sportske dvorane nije se niti razmišljalo o ničemu drugome osim o trijumfu. Na kraju je semafor pokazao 32:27, s razglasa je krenulo ‘Inati se Slavonijo’ i fešta je mogla početi.

Najefikasniji u našičkim redovima bili su fantastični Halil Jaganjac s devet i Fahrudin Melić sa sedam zgoditaka, dok je Mihailo Radovanović sakupio 12 obrana. U gostujućim redovima najviše pogodaka, njih sedam, upisao je švedski reprezentativac Jerrry Tollbring.

-Zadovoljan sam pobjedom nad vrhunskom ekipom iz Danske, koja je vodeća u svojoj ligi. Svaka čast mojim dečkima, koji su ginuli jedan za drugog u obrani. To nas je na kraju nagradilo ovom velikom pobjedom. Sada možemo prvo razmišljati o susretu s Varaždinom, a zatim na red dolazi uzvrat u Danskoj. Ako tamo budemo ovako igrali mislim da se ne moramo bojati za konačni rezultat. Što se tiče moje igre, uglavnom igram u obrani, to je moja uloga u ekipi. Zadovoljan sam, imamo dobre rezultate i nadam se da ćemo nastaviti tako i dalje – rekao nam je nakon susreta Virovitičanin u redovima NEXE-a Luka Moslavac.

Zadovoljan i sretan bio je i povratnik nakon ozljede, iskusni Janko Kević koji je u jednom trenutku zbog bolova u koljenu morao napustiti teren, ali se ponovno vratio pomoći svojim suigračima.

-Nije bitno da li sam se ponovno ozlijedio. Kako je moje koljeno znat ćemo uskoro. Sada je bitno da smo pobijedili. Ovo što mi radimo, ne znam kojim bih riječima opisao. Od početka sezone rastemo i igramo sve bolje. U ovom smo susretu uz podršku ovakve publike došli do zasluženih pet razlike. Moglo je biti i malo više. Usprkos ozljedama, borimo se i bacamo na glavu. Nismo lagano slomili suparnika, to je vrhunska momčad. Malo po malo došli smo do pet razlike. Dugo godina sam u Našicama i mislim da je ovo bila jedna od najljepših večeri – zaključio je Janko Kević.

Našice: Sportska dvorana Osnovne škole kralja Tomislava. Gledatelja 2.000.

Suci: Adam Biro i Oliver Kiss (Mađarska), delegat: Sotiris Migas (Grčka)

NEXE: Kuzmanović, Bakić, Barišić Jaman 1, Vejin 6, Radovanović (12+0), Jelinić 3, Vida, Manci Mičević, Blažević, Severec, Moslavac, Kević 3, Melić 7, Jaganjac 9, Kavčič 1, Pribetić 3. Trener: Branko Tamše.

GOG: Pytlick 6, Larson 1, Tollbring 7, Dreyer, Dorgelo, Jørgensen 1, Lærke 3, Hallgrímsson (6+1), Bergendahl 3, Zachariassen 1, Ostersen, Vlastos 2, Olsen 3. Trener: Nicolej Krickau.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Rođak)