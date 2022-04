JUNIORI Četiri pogotka Hegediša u pobjedi Pitomače kod Bratstva: Miljevačka Mladost ‘uzela’ bod u Četekovcu s dva igrača manje

Proteklog tjedna nastavljeno je natjecanje u kategoriji juniora.

VIROVITICA-PITOMAČA

Najuvjerljiviju pobjedu kola ostvarila je Pitomača koja je slavila u Gornjem Bazju protiv domaćeg Bratstva s uvjerljivih 11:0. Najefikasniji u susretu bio je Maro Hegediš koji je mrežu domaćeg vratara pogodio četiri puta, dva zgoditka dodali su Borna Erdelji i Karlo Filjak, dok su po pogodak dodali Franco Šokec, Marko Lovrin i Ivan Rakitničan.

U drugom susretu kola nogometaši No Limit Tvina na svom su terenu porazili Gradinu s 4:2. Gosti su u ranoj fazi utakmice došli do dva pogotka prednosti golovima Ivana Večere i Ante Gradinjana, u 9. i 12. minuti, dok je Theo Filipović do odlaska na odmor uspio smanjiti zaostatak na 2:1. Rezultat se nije mijenjao do 75. minute, a tada su domaći nogometaši došli do preokreta. Filipović je izjednačio iz kaznenog udarca, prednost No Limitu osigurao je Dominik Belani, dok je utakmicu svojim golom riješio Ivano Lazić u posljednjoj minuti.

SLATINA-ORAHOVICA

U skupini Slatina-Orahovica jedinu pobjedu upisala je čačinačka Mladost koja je slavila na gostovanju u Voćinu. Matija Ognjenović doveo je goste u vodstvo u 5., Noa Pleša povisio je na 0:2 u 18., dok je Nikola Tomić smanjio na 1:2 u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Ante Đorđević s dva je svoja pogotka riješio pitanje pobjednika u 57. i 65. minuti, a konačnih 2:4 postavio je Tomić svojim drugim golom.

Bez pobjednika odigrali su četekovački Dinamo i miljevačka Mladost. Domaći sastav došao je do prednosti golom Leona Kokoške u 58., a izjednačio je Renato Lukačić u 71.. Dodajmo kako je domaća momčad promašila kazneni udarac dvije minute prije postignutog pogotka, a gosti su utakmicu odigrali s dva igrača manje.

Istim rezultatom završila je utakmica između Sloge i Zrinskog iz Nove Bukovice. Matej Šorman pogodio je gostujuću mrežu u 15. minuti, a konačan rezultat postavio je Dražen Huber u 88. minuti iz kaznenog udarca.

(www.icv.hr, mra)