Likeru od suhe šljive Destilerije Kostelac Grand gold nagrada i ocjena za najbolje hrvatsko jako alkoholno piće

Destilerija Kostelac Orahovica postaje sinonim za uspjeh i svjetsku kvalitetu, a potvrdilo se to još jednom na novom prestižnom natjecanju. Naime, sjajne vijesti stigle su iz Frankfurta s međunarodnog natjecanja Frankfurt International Trophy. Na navedenom natjecanju ocijenjeno je oko 4100 uzoraka jakih alkoholnih pića iz cijelog svijeta među kojima i oni, sada već svjetski poznate Destilerije Kostelac iz Orahovice. Destilerija Kostelac je ovoga puta zablistala s još neotkrivenim biserom iz svoje ponude, a to je Liker od suhe šljive koji je dobio najprestižniju nagradu ovog natjecanja.

– Dobili smo nagradu Grand gold, te ujedno i trofej kao najbolje ocijenjeno alkoholno piće iz Hrvatske – riječ je o najvišim ocjenama koje je moguće dobiti u ocjenjivanju jakih alkoholnih pića, te se stoga ona i zove Grand Gold i respektabilnih 96 bodova od mogućih 100, a još veće je zadovoljstvo što smo unutar svih osvojenih medalja, osvojili i Best Spirit form Croatia in the competition, odnosno naš Liker od suhe šljive proglašen je najboljim alkoholnim pićem iz Hrvatske na ovom natjecanju. Što reći nego da smo ponosni na ove nagrade koje su nam ogroman motiv i nagrada za sav uložen trud u našu proizvodnju – rekao je vlasnik Destilerije Krešimir Kostelac koji je pokazao svu raskoš svoje kvalitete i dokazao svjetsku vrijednost svakog svog proizvoda.

(www.icv.hr, vg)