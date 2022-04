Minute za tebe: Zapitajmo se – u kakvim se prilikama nalazimo i što iz njih izvlačimo

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo u našem radijskom programu i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje vodi nas fra Marino Kuzminski iz Župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Tjedan dana pred Pashu Isus je gost u kući Marte, Marije i Lazara kojeg je uskrisio od mrtvih. Marija je uzala dragocjenu nardovu mast kako bi Isusu pomazala noge koje je na kraju otrla svojom kosom.

Sve je to promatrao Juda Iškariotski – jedan od Isusovih učenika. Njegova služba među učenicima je bila nešto kao danas blagajnik. Gledajući što se zbilo progovori – Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima? Na prvu kad čovjek tako čuje pitanje mogao bi pomisliti pa dobro stvarno – ako je Isus onaj koji pomaže drugima zašto dopušta da se na njega potroši ono što je moglo pomoći onima koji su u većoj potrebi?

Isus koji, kako smo to već više puta rekli, zna ljudsko srce i namjere koje često pokušavamo skrivati proniče i Judino srce. Nije Judi bilo do siromaha nego do para jer je kradom uzimao što je bilo u blagajni. Zato Isus smiruje situaciju i kaže – Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek.

Kažu – prilika čini lopova. Danas se zato možemo zapitati svaki osobno – u kakvim prilikama se nalazimo i što iz tih prilika izvlačimo. Nije ovdje samo pitanje novaca. Ukrasti se osim novca mogu i druge materijalne stvari ali isto tako i one nematerijalne. Tako možemo nekome ukrasti mir, radost, poštenje…

Nemojmo biti poput Jude tražeći i stvarajući prilike da profitiramo. Ako se već nađemo u kakvoj prilici podijelimo ono dobro s drugim.

