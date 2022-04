Minute za tebe: Što je čovjek u svojoj oholosti spreman učiniti

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo u našem radijskom programu i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje vodi nas fra Marino Kuzminski iz Župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Ovaj korizmeni petak evanđelje donosi ozbiljna promišljanja o Isusu. Uzašao je u Jeruzalem potajno jer su stvari već lagano ozbiljne i židovi su počeli tražiti da ubiju Isusa. Neki su ga prepoznali no ipak ne čine ništa konkretno nego samo pretresaju o Gospodinu tko je, odakle je, pitajući se nije li možda ipak on Krist. Ipak zaključuju da ne može biti Krist jer za ovoga ipak znaju odakle je i čiji je a za pravog Krista se neće znati odakle je – jer tako predaja kaže…

Isus tada progovori da je istina da ga znaju tko je i odakle je ali čini se da ipak ne znaju onog jednog istinitog koji ga je poslao.

To je židove još više isprovociralo i potaklo da ga uhvate…

Neobično evanđelje možda jer eto što je čovjek u svojoj oholosti spreman učiniti. Umjesto da kao ljudi progledamo i da nam spadnu ljuske s očiju i da ozdravimo volimo tjerati svoj inat i tražiti svoju volju.

Volimo, ako treba, žrtvovati Ljubav i Pravednika samo kako bismo i dalje nastavili u svojim idealima i svojim okorjelostima… Zašto da se išta mijenja kad smo navikli ovako? Zašto bi netko svojim dobrim djelima nadmašio naše sebične planove i uništio naše karijere?

Bijaše to prije dvije tisuće godina – je li se išta od tada do danas promijenilo? Puno stvari jest drugačije ali ljudska narav kao da je ista. Ako je tako nije li to žalosno?

(www.icv.hr, foto: pixabay)