Noć knjige u Knjižnici i čitaonici Pitomača: Održana promocija knjige „Buđenje u dvoje“ autorice Jasne Šemiga-Pintarić

Knjižnica i čitaonica Pitomača i ove godine se pridružila obilježavanju Noći knjige pa je tako uz redovnu posudbu knjiga održana i promocija knjige „Buđenje u dvoje“ autorice Jasne Šemiga-Pintarić.

Kroz razgovor moderatora Zlatka Erjavca i same autorice, ali i kroz interakciju publike, pitomačkim ljubiteljima knjige približena je ova priča o ljubavi i prijateljstvu, pobjedama i porazima. Ovaj roman također je i nastavak romana „Ljubav dolazi kasnije“ izdanog 2017. godine, a nastao je u samo 25 dana.

– Ovo je ljubavna priča i kada sam napisala roman „Ljubav dolazi kasnije“ mislila sam da je to to. No evo došao je i nastavak i ovo je zapravo Mijina priča, a Mija je prijateljica glavne protagonistice u prvom romanu. I čini se da je ta priča pronašla mene. Pa je tako u samo 25 dana je nastao roman „Buđenje u dvoje“ od 254 stranice. Sretna sam što sam ovdje u Pitomači i što smo mogli „normalno“ održati ovako lijepu promociju – rekla nam je autorica Jasna Šemiga-Pintarić te najavila novi roman.

– Kad ne pišem ja sam prazna i kad osjetim tu prazninu počnu mi se malo priče otvarati u glavi i slažu se poput mozaika. Dakle kada se sve te kockice poslože ja znam da je to to i krenem pisati. Kad krene inspiratija to jednostavno teče samo od sebe – dodaje.

Inače, Jasna Šemiga-Pintarić ljubav prema pisanju njeguje još od najranijeg djetinjstva, a već kao tinejdžerica počinje pisati poeziju i prozu. Tek u prosincu 2016. godine objavljuje svoju prvu zbirku pjesama „Nemir iz utrobe, dok 2017. godine izdaje svoj prvi roman „Ljubav dolazi kasnije“, a kasnije i erotski roman „Stopala na vrelom pijesku“Također, sudjeluje na raznim natječajima i aktivno se uključuje u projekte zajedničkih zbirki pjesama i kratkih priča, kako u Hrvatskoj tako i izvan nje. Cijelu promociju knjige glazbeno je poprati Jan Stilinović.

(www.icv.hr, ib)