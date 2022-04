Ono što je Liga prvaka u nogometu, to je FIA CEZ utrka u kartingu: Virovitica ove jeseni domaćin karting spektakla, očekuje se velik broj natjecatelja

U okviru Svjetske automobilističke federacije (FIA), kao jedna od zona djeluje i Centralnoeuropska zona (CEZ), u koju su uključeni: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Kosovo, Makedonija, Malta, Crna Gora, Poljska, San Marino, Srbija, Slovačka i Slovenija.

Nakon višegodišnjeg iščekivanja i planiranja, koje je proteklih sezona bilo odgođeno zbog pandemije koronavirusa, ove jeseni od 30. rujna do 2. listopada na virovitičkoj karting stazi Cobra vozit će se karting utrka CEZ-a.

– Virovitička staza, budući da joj je produžena nacionalna licenca do prosinca 2024. godine, ispunjava sve uvjete da se na njoj voze utrke Centralnoeuropske zone. Predviđeno je između 70 i 90 vozača. U slučaju da dođe do ‘zagušenja’ staze, vozile bi se selektivne utrke. Utrka FIA CEZ, gledajući iz nogometnog kuta, praktički je Liga prvaka u kartingu. To ima veliko značenje za grad Viroviticu, Virovitičko-podravsku županiju, ali i za cijelu Hrvatsku – ponosno nam je izjavio Mario Moslavac, koji je inače na čelu radne skupine CEZ-a za karting sport.

U Virovitici bi trebale voziti klase: BABY CARD, ROTAX MICRO MAX, ROTAX MAX JUNIOR, ROTAX MAX SENIOR, ROTAX MINI MAX, DD2 i DD2 MASTER, dok se OK klase u Virovitici neće voziti.

Ove godine se u Hrvatskoj voze dvije karting utrke CEZ-a, jedna u Novom Marofu i druga u Virovitici. Za razliku od Prvenstva Hrvatske gdje se voze po dvije utrke, u utrkama CEZ-a voze se po tri utrke. Sve tri službene utrke u Virovitici vozit će se u nedjelju, 2. listopada.

-Već lani smo bili pridruženi član, ali je sve poremetila pandemija koronavirusa, tako da se utrke CEZ-a nisu vozile niti na jednoj novoj stazi. Ove godine imamo status organizatora. Pred nama, kao organizatorima, sada je službeni upis u CEZ-ov kalendar i rješavanje papirologije. Očekujemo više od 50 prijavljenih vozača, čime bi financijski ‘pokrili’ utrku. Ako se sve planirano i ostvari, utrka bi se trebala 99 posto održati, iako se u ovo vrijeme rata u Ukrajini sve može promijeniti, tako da ništa nije 100 posto sigurno – u najavi utrke u Virovitici rekao je Mario Moslavac.

U virovitičkom klubu Cobri ističu da se u doba pandemije koronavirusa dogodila prava ‘renesansa’ interesa za karting. Ove godine ima deset vozača, što je najviše do sada u povijesti kluba. Zato nije čudo, da je u dugoročnom planu putem sredstava iz EU fondova rekonstrukcija virovitičke karting staze.

Na kraju, Moslavac nam je rekao nešto o aktualnostima u Savezu.

– U hrvatskom kartingu se svaki dan nešto radi, Hrvatski auto i karting savez nabavio je šest novih motora za klase ROTAX, koje će Odbor za karting sport besplatno podijeliti novim vozačima, uz uvjet da nastupe na svim natjecanjima u Prvenstvu Hrvatske. To je velika pomoć novim vozačima, jer jedan motor košta između dvije i tri tisuće eura – naglasio je vodeći čovjek hrvatskog kartinga Mario Moslavac.

S nestrpljenjem možemo očekivati vikend od 30. rujna do 2. listopada, kad će se voziti CEZ karting utrka u Virovitici.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc i M. Rođak)