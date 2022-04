Općina Donja Motičina privodi kraju projekt “Zaželi – žene za zajednicu”

Općina Donja Motičina pri kraju je još jednog u nizu projekata u sklopu nacionalnog programa Zaželi. Ovoga puta projekt je realiziran u suradnji s Udrugom žena Seona kroz koji je 10 žena brinulo o 40 starih i nemoćnih ljudi te su zaposlene koordinatorica i voditeljica projekta.

– Projekt nosi naziv ”Zaželi-žene za zajednicu”, nositelj je Udruga žena Seona, a partneri su HZZ i Centar za socijalnu skrb Našice. Projekt je vrijednosti 2.037.402 kuna i u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt je zaposleno 10 žena koje su skrbile od 40 krajnjih korisnika te ja kao koordinator i kolegica kao voditeljica projekta. Pet je žena skrbilo o starim i nemoćnima u mjestu Donja Motičina, četiri su zaposlene u Seoni te jedna u Gornjoj Motičini – rekla je koordinatorica projekta Sunčica Divjanović.

Voditeljica projekta je Amanda Slivečko koja je uz zaposlenice prošla teren te se upoznala s krajnjim korisnicima.

– Prije svega moram reći da su svi korisnici jako zadovoljni i zapravo si oni ne mogu zamisliti da će uskoro po završetku projekta ostati bez te pomoći, no mi se nadamo ne zadugo. Projekt je započeo prije dvije godine, sve žene su se jako zbližile s tim starijim osobama, doslovno postale kao dio obitelji. Još jedna dobra stvar ovog projekta je činjenica kako su se zaposlenice kroz isti i školovale za zanimanje njegovateljice što će im jako dobro doći i u daljnjem životu i zapošljavanju. S moje strane, puno sam naučila, stekla nužno radno iskustvo koje je danas jako bitno, naučila sam kako raditi s europskim fondovima i ono što je najvažnije ove dvije godine sam prošla jednu neprocjenjivu životnu školu, shvatila što znači pomoći onome kome je to uistinu potrebno – rekla je voditeljica projekta Amanda Slivečko.

Općina Donja Motičina već dugi niz godina radi na ovakvim projektima, pomaže i brine o svojim najstarijim sumještanima i već sada se priprema za nove projekte i nastavak te brige:

– Ovo je već peti ovakav projekt i kroz koji je zaposleno 60 žena i svaki je imao svog voditelja i koordinatora što znači još dvije mlade osobe zaposlene više. Ukupna vrijednost svih ovih projekata do sada se vrti negdje oko 10 milijuna kuna, a ono što nam kao Općini posebno znači je da smo donijeli pojedinim obiteljima nužan životni prihod te pomogli našim najstarijim mještanima. Jako je važno da su i mlade osobe dobila priliku puno toga naučiti, školovali smo zaposlenice i doista treba pohvaliti Vladu RH koja je osmislila i pružila mogućnost provedbe ovakvog projekta preko EU socijalnog fonda i ono što je nama kao maloj općini posebno važno je da je riječ o stopostotnom sufinanciranju.

Moram svakako reći i to da je na početku ovih projekata bilo jako teško pronaći krajnje korisnike, a kako je projekt odmicao ljudi su se sami javljali jer su uvidjeli koliko je dobar i koristan. Osobno se nadam da će ovaj projekt ići i dalje, mi smo kao Općina spremni i onog trenutka kada natječaji budu otvoreni mi ćemo se prijaviti. Na kraju bih se zahvalio svima koji su sudjelovali kroz ove projekte, od partnera do naših vrijednih udruga Udruge žena Seona i Udruge umirovljenika, zatim LAG-u i Crvenom Križu. Također moram istaknuti to zaposlenje mladih osoba, to je budućnost naše općine jer osu baš ti mladi ljudi kroz ovaj projekt naučili sve do i najmanjeg detalja poslovanja, prošle revizije, kontrole i sve što je potrebno proći kroz jedan projekt. Ovo je za njih jedna neprocjenjiva odskočna daska za daljnju životnu i poslovnu borbu – zaključio je načelnik Željko Kovačević.

(www.icv.hr, vg)