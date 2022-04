Plenković: Osnovica za javne i državne službe raste za 4 posto, zahvaljujem sindikatima na spremnosti na kompromis

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon pregovora sa sindikatima državnih i javnih službi.

Premijer je podsjetio da je pregovarački tim Vlade na čelu s ministrom Aladrovićem vodio razgovore sa sindikatima protekla četiri i pol mjeseca, a na današnjim pregovorima sudjelovao je i on sam.

– I nakon ovih pregovora, rekao bih, unaprijedili smo prije svega razinu socijalnog dijaloga, učvrstili smo međusobno povjerenje i unaprijedili postignuća oko kojih smo se zajednički usuglasili proteklih godina – kazao je Plenković.

Mi smo, rekao je, u proteklih nekoliko godina napravili zaista veliki iskorak. Podsjetio je da u mandatu ranijih Vlada od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2016., osnovica se nije dizala i ona je tada iznosila 5108,84.

Poboljšanje ekonomskog i socijalnog standarda svih zaposlenika u državnim i javnim službama

– Mi smo kroz naš dijalog, zajedničke dogovore, u okvirima ekonomskih i financijskih mogućnosti države dizali tu osnovicu nekoliko puta da bi je ukupno digli do sada na 18,31 posto – kazao je Plenković.

To je sada, naglasio je, naše zajedničko postignuće u cilju poboljšanja ekonomskoga i socijalnog standarda svih zaposlenika u državnim i javnim službama gdje ih je sve skupa 240.000.

Premijer je naveo da su se osim rasta osnovice postizali dogovori i o rastu koeficijenata, kao i dodacima.

Podsjetio je i da je Vlada kroz poreznu reformu omogućila rast plaća. Dodao je da je okvir prosječnog rasta plaća između 25 i 40 posto, ovisno o sektoru.

– I s time smo izrazito zadovoljni. To govori da je naš cilj bio kroz međusobno poštovanje i razumijevanje raditi velike korake naprijed na način da postignemo dogovor koji će omogućiti kvalitetniji život i veću kupovnu moć naših građana – naglasio je Plenković.

Naveo je da je Vlada uvećavala i jednokratna materijalna prava. Tako su regres i nagrada za božićne blagdane uvećani s 1250 na 1500 kuna, dar u prigodi sv. Nikole s 500 na 600 kuna, a dnevnica i terenski dodatak sa 170 na 200 kuna.

– Bilo je tu i posebnih sporazuma. Sve je to dio postignuća koji su prilično različiti od razdoblja prije nego smo preuzeli odgovornost za vođenje Vlade – dodao je.

Premijer je izvijestio da je danas bio 14. krug pregovora i da su uspjeli postići dogovor oko tri točke, te je zahvalio sindikatima na spremnosti na kompromis.

Povećava se iznos sredstava za sistematske preglede sa 500 na 1.200 kuna

– Povećali smo iznos sredstava za sistematske preglede sa 500 na 1.200 kuna. Mi smo, isto tako, postigli dogovor oko povećanja troška za prijevoz. Do sada je taj trošak bio jednu kunu, a danas smo postigli dogovor da on ide na 1,35 kuna, plus korektivni mehanizam od 10 posto,

u varijanti da se poveća cijena goriva, a može se naravno i smanjiti. Na taj način smo omogućili da ljudi dobivaju odgovarajuću naknadu za trošak za prijevoz – rekao je Plenković.

Naglasio je i da je postignut kompromis da će osnovica plaća zaposlenim u javnim i državnim službama porasti za 4 posto od 1. svibnja.

– To će doći s plaćom za svibanj. S obzirom na okolnosti, naši će stručnjaci s predstavnicima sindikalnih organizacija tehnički dovršiti same tekstove temeljnih kolektivnih ugovora kako bi oni bili spremni za potpis – dodao je Plenković.

Nastavak razgovora temi osnovice, najavio je premijer, dogovoren je za zadnji tjedan rujna kako bismo uzevši u obzir tadašnje ekonomske okolnosti vidjeli što još možemo učiniti kako bismo poboljšali ekonomski i socijalni položaj zaposlenika.

