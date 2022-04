Podravka se ‘čupala’ u Virovitici 2004., hoće li i danas? Mrđen “poziva na oprez”, a Grdić se nada iznenađenju: Sve je spremno za spektakl

Prvakinje Europe iz 1996., pobjednice Superkupa iste godine, osvajačice 26 naslova prvaka Hrvatske te 23 naslova u hrvatskom Kupu, večeras dolaze u Viroviticu.

Sve je spremno za današnji (srijeda) dvoboj četvrtzavršnice Kupa Hrvatske u kojem će novopečene prvakinje 2. HRL Sjever dočekati ‘alfu i omegu’ hrvatskog ženskog rukometa, Podravku Vegetu. Iako su gošće izraziti favoriti, trener Goran Mrđen i dokapetanica Selena Milošević pozivaju na oprez.

– Sigurno je da smo favoriti u toj utakmici, ne treba od toga bježati. Isto tako Kup je jedno neizvjesno natjecanje i puno iznenađenja pa sukladno tome trebamo doći tamo motivirani i ozbiljni da ostvarimo taj plasman na Final Four Kupa. Virovitica je vodeća ekipa druge lige sjever koja će ući u prvu ligu i samim time ekipa koja u svom rangu natjecanja pobjeđuje i ne može biti loša i bez motiva, a to je razlog više da budemo ozbiljni- rekao je trener Goran Mrđen za klupski portal.

Mrđen je na klupi Podravke Vegete sjedio i 2004. godine kada su se Koprivničanke u neviđenoj drami spasile od ‘sramote’ u Virovitici. Bila je to utakmica finala Kupa koju je Podravka osvojila nakon izvođenja sedmeraca, a krvnica tadašnjeg Tvin Trgocentra bila je Andrijana Budimir koja je četiri sekunde prije kraja izjednačila rezultat. Današnje dokapetanice Podravke Selene Milošević tada nije bilo u sastavu, no i ona se osvrnula na večerašnju utakmicu te je naglasila kako se u istu mora ući maksimalno koncentrirano.

– Svakako smo favoriti, no moramo ući maksimalno u utakmicu i plasirati se na Final Four Kupa. Trener će nas ovoga puta imati dosta na raspolaganju što dosad nije bio slučaj s obzirom na brojne ozljede, pa ćemo za razliku od prije imati i širinu na klupi– rekla je Milošević te dala do znanja da je atmosfera i dalje dobra, ali cilj za osvajanjem Kupa je i dalje pred njima te je sav fokus na osvajanju tog trofeja.

Podravku i Lokomotivu svi već vide u polufinalu, no nešto će se pitati i ‘lavice’ koje cijelu dosadašnju sezonu igraju bez mrlje. Izabranice Darka Grdića slavile su u svim odigranim utakmicama, što u ligi, što u kupu, tako da se s pravom mogu nadati potencijalnom iznenađenju. Rukometašice 1234 Virovitice nebrojeno su nas puta učinile ponosnima, a sigurni smo kako će isti osjećaj prevladati i danas.

– Već je najavljeno kako se Podravka i Lokomotiva nalaze u polufinalu, da je potrebno saznati preostale dvije ekipe, no to nam samo daje motiv više da u današnjoj utakmici pružimo svoj maksimum. Igračice su motivirane, odradili smo odličnu sezonu, a danas igramo za svoj gušt i idemo ostvariti što bolji rezultat. Potajno se nadamo da možemo iznenaditi Podravku, pogotovo uz bučnu podršku s tribina, tako da pozivam sve navijače da nas podrže večeras- rekao je trener 1234 Virovitice Darko Grdić.

Kao što se dalo zaključiti, gledateljima je dozvoljen ulaz u dvoranu, vjerovatno uz predočenje covid potvrde, no vjerujemo kako će virovitički ‘hram sporta’ večeras biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

Idemo po Final Four Kupa!

ČETVRTZAVRŠNICA KUPA HRVATSKE

srijeda, 6. travnja u 20 sati

1234 Virovitica – Podravka Vegeta

(www.icv.hr, mra)