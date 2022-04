Pred nama nastavak promjenjivog i nestabilnog razdoblja: Mogući pljuskovi praćeni grmljavinom

Do kraja tjedna očekujemo nestabilno vrijeme i temperature zraka koje će u potpunosti odgovarati dobu godine.

Četvrtak će u većem dijelu Virovitičko-podravske županije obilježiti suho i stabilno vrijeme uz sunčana razdoblja, osobito sredinom dana te tijekom ranog poslijepodneva.

U noći s četvrtka na petak i tijekom petka očekujemo povremenu kišu ili pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom.

Temperature zraka u odnosu na srijedu, stupanj do dva više. Najviše dnevne temperature zraka kretat će se između 17 i 20°C. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni.

Do kraja tjedna ne očekujemo značajniju promjenu po pitanju temperature zraka. Jutarnje temperature do kraja tjedna bit će od 5 do 10, a najviše dnevne oko 20 ili koji stupanj toplije. Ponegdje do 23°C. Vjetar i dalje pretežno južnih smjerova.

Atmosfera će i dalje biti nestabilna tako da će postojati mogućnost za kratkotrajne nestabilnosti u vidu kratkotrajnih pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Manja vjerojatnost za njih je tijekom subote, veća tijekom petka i nedjelje.

Tjedan pred nama ne donosi ništa novo. I dalje će se zadržati promjenjivo i nestabilno proljetno vrijeme. Uz više oblaka očekujemo povremenu kišu ili pljuskove. Temperature zraka bez promjene. Očekujemo slab do umjeren vjetar južnih smjerova. Stabilizacija vremena na duge staze nije na vidiku. Vjerojatno ćemo u svibanj ući u nestabilnom vremenskom tonu.

(www.icv.hr, kp)