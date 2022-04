Predstavljamo izvođače CMC festivala: Vladimir Kočiš Zec, Elio Pisak, Maja Bajamić, Mor Roll

Omiljeni Vladimir Kočiš Zec će na CMC festivalu otkriti kako je to kada se voli

Jedan od veterana CMC festivala svakako je Vladimir Kočiš Zec. Omiljeni glazbenik svih generacija na festivalu će uz gitaru premijerno izvesti pjesmu “Kako je to, kada se voli”. Majstor radiofoničnog riffa sam potpisuje aranžman, glazbu i tekst pjesme inspirirane vlastitim iskustvima, a koja će zasigurno obilježiti nadolazeće ljeto.

“To je samo jedna u nizu pjesama koje u kontinuitetu izdajem već dvije godine. Jedna je to malo drugačija pjesma kad gledamo ove balade do sada. Pristup s gitarističkim riffovima me veseli jer sam se vratio nekim svojim prvim ljubavima kad smo se još bavili rock and rollom. Čovjek donosi odluke kad voli drugačije nego kad ne voli”, objasnio je svoju inspiraciju Kočiš Zec.

U 74. godini života iskusni glazbenik i dalje objavljuje hitove kao i na početku svoje 30 godina duge, uspješne solo karijere. Publika će se u to imati priliku uvjeriti na ovogodišnjem festivalu, a upravo je to razlog da 10. i 11. lipnja budete u Vodicama.

Prvi brk Kvarnera, Elio Pisak, na radost publike vraća se u Vodice

Elio Pisak je spreman za ljetne modne kombinacije, ali i za najbolji glazbeni tulum na jadranskoj obali. Jedan od najpoznatijih istarskih glazbenika će u Vodicama predstaviti baladu “Kao nekada”, čiji tekst i glazbu sam potpisuje, dok je aranžman radio Janoš Feher.

“U Vodice nikada ne dolazim bez dobre volje. U Vodicama je iz puno razloga fenomenalno raspoloženje, uvijek imam dojam kao da je to zadnja krivina prije otvaranja velikih nastupa. Jako sam zadovoljan što sam uspio napraviti pjesmu koju ću moći predstaviti tamo. Svi mi imamo nešto što nam se predivno desilo u životu pa sad poželimo da nam bude kao nekada”, rekao je Elio.

Na radost svoje publike, Elio se nakon nekoliko godina diskografske stanke vratio na glazbenu scenu, a sad će baš kao nekada, drugog vikenda u lipnju, izgledati i vodička riva ispunjena tisućama ljudi na 14. izdanju CMC festivala.

Rođena za velike pozornice, Maja Bajamić debitirati će na festivalu singlom “Tranquila”

Ona glumi, pleše i pjeva. Maji Bajamić je pozornica drugi dom, a ove godine prvi puta stiže provjeriti kako diše publika CMC festivala u Vodicama. Svestrana Dalmatinka sa svojim je suradnicima napravila pravi ljetni hit. Neka vas ne zavarava naziv pjesme “Tranquila” jer s Majom Bajamić na pozornici bit će sve, samo ne mirno.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što ću nastupati, baš sam sretna. To je Dalmacija, to je moj teren tako da se radujem doći moru. Sadržaj pjesme „Tranquila“ govori o odlasku iz toksične veze – to je zapravo jedan statement. Proljeće je idealna prilika da se pročisti sve oko nas i u nama, a u tom duhu i bržem ritmu dolazim probuditi ljude da se trgnu i odlaze iz stanja i odnosa koji im ne odgovaraju”, izjavila je Maja.

Pjesmu autorski potpisuju Adis Eminić i Dušan Bačić dok je za produkciju i aranžman zaslužan Dejan Nikolić. A da pjesma zasja u punom sjaju na vodičkoj pozornici, pobrinut će se Maja.

Debitantskim nastupom Mor Roll odlučan je rasplesati vodičku publiku

Predah od svakodnevnice i briga, publici će pulski glazbenik pružiti zaraznom, mističnom i plesnom pjesmom “Susedica”. Ovo je i najavni singl njegova novog albuma “Andaluzistria”. Neobičan i originalan spoj andaluzijske i istarske glazbe u world beat žanru, teško da će koga u Vodicama ostaviti ravnodušnim.

“CMC festival svi pratimo. Uglavnom su to vedre, prpošne pjesme. Ima tu legenda estrade i mlađih imena. Ja razmišljam na koji način organizirati nastup da bude atraktivan, ali u svakom slučaju mora biti plesno, živo, veselo i energično. Nadam se da će pjesma „Susedica“ još više zaživjeti nakon festivala i mislim da je to jako dobra stvar za mene s obzirom da sam sa 42 godine debitant”, najavio je svoj nastup Mor Roll.

Da bi inicijacija u glazbeno društvo 14. CMC festivala u Vodicama bila potpuna, Mor Roll imat će zanimljiv zadatak: rasplesati vodičku publiku.

Idućih tjedana čekaju nas još mnoga poznata lica i nove glazbene priče 14. CMC festivala Vodice powered by Calzedonia. Nove informacije zakazujemo točno za sedam dana.

