Udruga navijača Dinama Orahovica ove godine ponovno organizira Plavu noć

Udruga navijača GNK Dinamo Orahovica održala je svoju redovnu, godišnju skupštinu u nazočnosti orahovačkog gradonačelnika Saše Ristera te mnoštva Dinamovaca. Izvješće o radu podnio je predsjednik Udruge Damir Najmenik istaknuvši kako je prošla godina bila najteža do sada za sve navijače i ljubitelje nogometa.

– Godinu smo završili sa 122 člana što je slabije nego prethodnih godina, no već ove godine do današnjeg dana smo premašili taj broj. Bili smo aktivni na više strana. Kao predstavnik svih navijača Dinama u Hrvatskoj u Dinamovoj Zakladi Nema Predaje sudjelovao sam u brojnim humanitarnim akcijama, a udruga je svojim skromnim prilogom od 1000 kuna pomogla radi Zaklade. Kao član Skupštine Dinama sudjelovao na svim sjednicama te u ime Udruge upisao se u knjigu sjećanja na našu modru legendu Zlatka Cicu-Kranjčara te posjetio grobna mjesta Slavena Zambate, Krasnodara Rore, Josipa Kužea, Dražena Petrovića, Zlatka Saračevića i Rajka Dumića. Naši članovi su i prošle godine za Dan Svih Svetih obišli grobna mjesta i zapalili lampione za sve poginule hrvatske branitelje našeg područja te preminule članove udruge, a posebno bih istaknuo i našeg člana Yasera Yahyu koji je i prošle godine u prosincu, u ime udruge, istrčao Memorijalnu utrku za poginule branitelje Kokočak-Orahovica. Na kraju godine Udruga se uključila u humanitarnu akciju za pomoć bolesnoj djevojčici Kiari Goršić donacijom od 1000 kuna. Kiara je otišla na liječenje u Americi, kako saznajmo liječenje teče dobro i nadamo se da će se malena Kiara potpuno izliječiti. Budući da su epidemiološke mjere vrijedile sve do ljeta nismo mogli na utakmice, ali od jeseni smo pohodili devet utakmica što na našem Maksimiru, što na gostovanjima i to nije malo s obzirom na sve okolnosti – rekao je Najmenik nakon čega je iznio izvješće o radu kao i ostala nužna izvješća na skupštini, jednoglasno prihvaćena.

Predsjednik Najmenik predstavio je i plan rada za tekuću godinu u kojem je posebno naglasio:

– Odradit ćemo sve one aktivnosti koje su nam tradicionalne i prepoznatljive, a nakon šest godina pokušat ćemo ponovno vratiti Plavu noć Dinama u Orahovicu. Jedna smo od rijetkih udruga navijača Dinama u Hrvatskoj koja je do sada organizirala Plavu noć, a zasigurno jedina s deset u nizu. Evo, hvala Bogu i mjere su ukinute i sada ćemo moći više i češće na Dinamove utakmice pa pozivam sve članove i Dinamovce u Orahovici da nam se pridruže – zaključio je Najmenik.

Na kraju skupštine orahovačkim Dinamovcima obratio se i gradonačelnik Saša Rister.

– Moram vam čestitati na ustrajnosti i radu uz sve probleme koje je donio koronavirus. Nadam se da ćete se uskoro vratiti na Maksimir i da će na tribinama ponovo stajati onaj transparent s velikim natpisom ”Orahovica”. Nadam se da ćete sve aktivnosti koje ste si zadali i ostvariti, a Grad će vam u tome kao i uvijek pomagati. Natječaj za udruge je otvoren, javite se i koliko budemo mogli, pomoći ćemo, a od vas očekujem da se uključite u sve naše gradske manifestacije kao i do sada – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)