4. LIGA BJ-KC-VT Slatinčani putuju na noge ‘Picokima’: Petrovićeva momčad pokušat će ‘isprati gorak okus’ nakon dva domaća poraza

Nogometaši Slatine na nogometni teren vraćaju se nakon duže pauze. Prije 14 dana, nakon solidnog prvog poluvremena u županijskom derbiju protiv Pitomače, u nastavku susreta primili su pet zgoditaka. Četiri dana kasnije pretrpjeli su još jedan poraz na svom terenu. U četvrtzavršnici Županijskog kupa poraženi su od Suhopolja 2:0. U dvije domaće utakmice tako su primili sedam zgoditaka, a nisu postigli niti jedan.

-Očito smo upali u malu krizu, pa nam je ova pauza proteklog vikenda odlično došla da se malo ‘resetiramo’. Dobro smo trenirali prošlog tjedna, tako da očekujem povratak dobrim igrama i rezultatima – kratko je prokomentirao trener Dario Petrović.

Danas (subota) u 23. kolu 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica u 17.30 sati momčad Slatine gostuje kod Graničara u Đurđevcu. Trener Petrović u grad ‘Picoka’ putuje s okrnjenim sastavom. Zbog tri žuta kartona pravo nastupa nema Mateo Jerešić, a još nekoliko igrača neće moći na put zbog ozljeda ili radnih obveza.

-Do sada smo pokazali da i u nekompletnom sastavu znamo dobro odigrati i doći do pozitivnog rezultata. Očekujem da će tako biti i u Đurđevcu. Teren u Đurđevcu je odličan, što odgovara našoj kombinatornoj i pas igri. Pozicija domaće momčadi na tablici nas ne smije zavarati. Graničar ima odlične igrače, stoga u susret moramo ući maksimalno koncentrirani ako želimo doći do ‘punog plijena’ – subotnju utakmicu najavio je trener Petrović.

Kristina Veljačić glavna je sutkinja ovog susreta, pomoćnici su Božidar Biljan i Josip Brnjaković, a delegat Miroslav Đurđević.

4. liga BJ-KC-VT, 23. kolo – Subota, 14. svibnja u 17:30 h

Čazma – Suhopolje

Bilogora ’91 (GP) – Ferdinandovac

Tehničar Cvetkovec – Graničar Legrad (igra se u 14:30 h)

Graničar Đurđevac – Slatina

4. liga BJ-KC-VT, 23. kolo – Nedjelja, 15. svibnja u 17:30 h

Borac Imbriovec – Pitomača

Mladost (KP) – Garić Garešnica

(www.icv.hr, mš, foto: D. Fišli)