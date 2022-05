5. Put Šarana Outdoor weekend i ove će godine okupiti stotine biciklista i trkača: Posebne aktivnosti pripremaju i za sve ljubitelje prirode

Jedna od najatraktivnijih sportskih manifestacija na području Virovitičko-podravske županije, ali i šire, održat će se u organizaciji Biciklističkog kluba BOR ovog vikenda, 14. i 15. svibnja na Virovitičkim ribnjacima, a riječ je naravno o petom izdanju “Put Šarana Outdoor weekend” koji će ponovno okupiti velik broj biciklista iz cijele Hrvatske.

Prvi dan (subota) ovog velikog sportskog događaja rezerviran je za sada već tradicionalnu, 10. XC Put Šarana – najposjećeniju slavonsku biciklističku utrku na jedinstvenoj singletrail stazi u Hrvatskoj poznatiju pod nazivom “Put Šarana”. “Put Šarana” je kružna cross country staza duljine 11.300 metara s ukupno 330 metara nadmorske visine uspona, a podloga se sastoji od 300 metara makadama, 700 metara šumskog puta te 10.300 metara šumskog traila. Staza je označena strelicama i trakama na mjestima naglih promjena smjerova.

VRIJEDNE NAGRADE ZA NAJBOLJE TRKAČE

Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije osigurala je nagrade za pobjednike ovogodišnje utrke XC Put Šarana u sklopu petog po redu Put Šarana Outdoor Weekenda. Nagrade su u obliku vikenda za dvoje u Posjetiteljskom centru ‘Dravska priča’ – UNESCO prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, gdje će pobjednici i njihove pratnje noćiti u bivšem ljetnikovcu grofa Draškovića (danas hostelu s 34 ležaja), upustiti se u vožnju biciklima po ruti Željezne zavjese (EV13) te otkriti čari rijeke Drave, a uz stručno vodstvo otkriti će zašto je područje na kojem se nalaze višestruko zaštićena prirodna baština.

– Svake godine se trudimo pobjednicima osigurati najbolje moguće nagrade. Ove godine glavna nagrada je vikend za dvoje u posjetiteljskom centru ‘Dravska priča’ koju će osvojiti natjecatelji koji najbrže odvoze veliki krug u muškoj i ženskoj kategoriji, a kako bi svatko imao priliku osvojiti, treći sretni dobitnik bit će izvučen na tomboli – poručili su organizatori.

Sama utrka održat će se u nekoliko različitih kategorija: Elite, Juniori, Kadeti, Žene, Vetrani A, Veterani B, Veterani C, Sport & Hobby, U-13 u muškoj kategoriji i U-13 u ženskoj kategoriji. Prijava, registracija i podjela startnih brojeva održat će se na prvom virovitičkom ribnjaku od 8:30 do 11:30 sati. Prva utrka, ona u konkurenciji U-13 na rasporedu je u 12 sati, dok će sve ostale utrke započeti u 13 sati. O detaljima utrke, kao i prijavama koje su online putem dostupne još danas (srijeda) do ponoći, možete saznati OVDJE.

Nakon utrke, već tradicionalno, slijedi opušteno druženje pored jezera, uz dobru glazbu, finu klopu i osvježavajuće piće.

– Garantiramo vam prijateljski nastrojenu konkurenciju, visoke otkucaje srca i apsolutno guštanje prilikom genijalnih spusteva! Oni koji se od prirode ne žele odvojiti niti preko noći uz jezero mogu raširiti svoje šatore, dok će za one željne betona i gradske vreve biti osiguran popust na hotelski smještaj – dodaju organizatori.

OVE GODINE BOGAT PROGRAM OČEKUJE I PLANINARE, IZLETNIKE I OPĆENITO LJUBITELJE PRIRODE

Vikend je magično mjesto gdje nas čekaju sve one ugodne aktivnosti koje si poželimo tijekom radnog tjedna, čarobno vrijeme koje si obećamo za odlazak u prirodu, na vožnju ili trčanje, u šetnju ili, jednostavno – opuštanje. Nerijetko, upravo zbog napornog radnog tjedna, umjesto u prirodi i fizičkim aktivnostima završimo u horizontalnom položaju pred TV-om, ispred ekrana kompjutora ili izvršavanju kućanskih poslova. Da tako ne bude i ovog vikenda, pobrinuo se Biciklistički klub BOR organiziravši “Dan za obitelj”. Raznovrsan program ovog cjelodnevnog događaja na rasporedu je u nedjelju, 15. svibnja, odnosno drugog dana 5. Put Šarana Outdoor weekenda.

1. Planinarenje

– krug oko Virovitičkih ribnjaka u suradnji s HPD-om “Papuk”

– start u 10 sati s prvog Virovitičkog ribnjaka, planirani povratak u 12:30 sati

– duljina cijelog kruga 10 kilometara, individualno je moguće skratiti rutu prelaskom preko bentova na makadam i time prije završiti

2. Vožnja kanuima po Virovitičkim ribnjacima

– vožnje u periodu od 11 do 17 sati u suradnji s Posjetiteljskim centrom Dravska Priča i JU za zaštitu prirode VPŽ

– na raspolaganju četiri kanua s četiri sjedala te čamac i oprema

– Prijave i start s prvog Virovitičkog ribnjaka

3. Fit & fun mini trampolini

– zaštićeni program rekreativnog vježbanja na mini trampolinima osmišljen u Hrvatskoj s Ivom i Ivanom

– sve što trebate ponijeti je dobra volja i sportska odjeća

– prva grupa kreće od 11 sati

4. Radionica za djecu

– Ekološka radionica za djecu “Kako razvrstati otpad i ponovno ga koristiti” s Dorom

(www.icv.hr, ts)