Defile puhačkih orkestara: U subotu zatvoren promet u užem centru Virovitice

U Virovitici će se u subotu, 7. svibnja, održati smotra Saveza amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje. Početak Smotre obilježit će se defileom orkestara koji kreće od crkve sv. Roka, a nastavit će se natjecateljskim djelom od 14 sati na gimnazijskoj šetnici.

Za vrijeme defilea, za promet će od 12,30 do 14,00 sati biti zatvoren promet u užem centru grada i to od Ulice Vladimira Nazora (od Zavoda za mirovinsko osiguranje) do kružnog toka kod Robne kuće. Na kružnom toku kod Robne kuće, promet će biti zatvoren samo u smjeru Trga bana Josipa Jelačića.

U slučaju nepovoljne vremenske prognoze, izvođenje zajedničkih skladbi održat će se na šetnici ispred Gimnazije dok će natjecateljski dio biti održan u Kazalištu Virovitica te u tom slučaju neće biti defilea. (virovitica.hr; icv.hr; foto: arhiva)