DOM ZA HORVATOVE Zahvaljujući dobrim ljudima velikog srca, obitelj Horvat dobila kuću

Kada je 14. ožujka Crveni križ Slatina pokrenuo humanitarnu akciju “Dom za Horvatove”, s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za kupovinu kuće u Čađavici, nitko, pa ni sam inicijator humanitarne akcije – ravnatelj CK Slatine Vladimir Jelenčić, nije mogao sa sigurnošću reći da će se prikupiti potrebnih 140 tisuća kuna koje su potrebne za pomoć obitelji Horvat koja živi u doista lošim stambenim uvjetima bez tekuće vode i kanalizacije u kući u čađavačkom naselju Noskovci. Ipak, zahvaljujući dobrim ljudima, ravnatelj Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić jučer (utorak) je predao ključeve kuće, na adresi Zagrebačka ulica 33, majci četvero djece, Adrijani Horvat.

Podsjetimo, supružnici Adrijana i Stjepan Horvat iz naselja Noskovci u općini Čađavica imaju četvero malodobne djece, Lara (7. razred OŠ), Dino (5. razred OŠ), Ena (1. razred OŠ) i četverogodišnja Mia Magdalena. Žive u veoma lošim stambenim uvjetima bez tekuće vode i kanalizacije u kući. Majka Adrijana (31) oboljela je od zloćudnog tumora i već više od pola godine odlazi na kemoterapiju u Zagreb. Otac Stjepan nema stalan posao, a posebno sada kada mu je supruga oboljela mora ostajati doma i brinuti se za odlazak djece u školu i ostalo.

Na primopredaji ključeva kuće jučer su nazočili svi članovi obitelji Horvat, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević, predsjednik Općinskog vijeća Općine Čađavica Josip Piskać i ravnatelj Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić.

– Općina Čađavica je također sudjelovala u ovoj humanitarnoj akciji s 10 tisuća kuna kako bi se prikupila financijska sredstva za kupovinu kuće za obitelj Horvat. No, istaknuo bih da je tu akciju pokrenuo slatinski Crveni križ što mi je posebno drago, jer se obitelj Horvat nalazi na području općine Čađavica u mjestu Noskovci i stanje u kući koja nije adekvatna za stanovanje. Općina Čađavica je i do sada pomagala socijalno ugroženim obiteljima i željela je uvijek izaći ususret u skladu sa svojim mogućnostima. Drago mi je što će konačno ova šesteročlana obitelj dobiti svoj novi dom, naravno kada se sve uredi i adekvatno opremi. Općina Čađavica pratit će situaciju i pomoći u svemu oko uključenja djece u školu i najmlađeg djeteta u vrtić – rekao je načelnik Rončević.

Ravnatelj Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić je naglasio kako akcija još nije službeno završena te da traje do 11. lipnja.

– Akcija još nije službeno završena i traje do 11. lipnja kako smo je i postavili na početku u mjesecu ožujku ove godine. Za ovih mjesec i pol dana prikupljeno je 119.106 kuna od 234 donatora, dobrih ljudi koji su se odazvali našem pozivu na humanitarnu akciju koju smo nazvali “Dom za Horvatove”. Financijska sredstva uplaćivale su i fizičke osobe i institucije kojima se zahvaljujem, ali prvo se zahvaljujem dragom Bogu što je potaknuo srca svih tih ljudi da uplate. Jučer smo uplatili potrebnih 104.700 kuna plus 9.000 kuna za kuću koja je tu pred nama u kojoj će obitelj Horvat uskoro živjeti. U kuću se treba još uložiti, treba priključiti vodu i struju, a nama je za to ostalo 14.400 kuna, te ako bude mogućnosti kupiti ćemo nešto od bijele tehnike. Najsretniji sam što će mala Mia i ostala djeca dobiti mogućnost da žive ovdje u središtu općine, jer ovdje će im sve biti na korak pošto nemaju osobni automobil. Ovdje je osnovna škola, vrtić, Dom zdravlja, a i bolje su prometne veze. Humanitarna akcija još traje i dobronamjerni ljudi velikog srca još mogu uplatiti financijska sredstva, jer, kao što i sami vidite, tu se treba još dosta uložiti, od stolarije koja je trošna, pa do prostorija koje također treba dovesti u red kako bi ljudi u njima mogli živjeti. Naš plan je bio kroz akciju prikupiti ukupno 140.000 kuna i skupimo još 20.000 kuna bit će u redi, a ako ne opet dobro – rekao je ravnatelj Jelenčić te je majci Adrijani uručio ključeve kuće.

Roditelji, majka Adrijana i otac Stjepan nisu mogli naći riječi hvale za sve dobre ljude koji su im omogućili da konačno dobiju pravi krov nad glavom koji ne prokišnjava i kuću kojoj ne prijeti urušavanje.

– Osjećaj je sjajan, ne može biti bolji, ponajviše radi djece što će njima tu biti bolje. Najviše sam sretan zbog njih, što će oni imati bolje uvjete za život. Prvo što ćemo uraditi je čišćenje dvorišta, prirediti dvorišne objekte koji se još mogu za životinje koje su sada i dalje u Noskovcima, zatim okrečiti prostorije da se može namjestiti s namještajem, to je prvo. Ispred nas je dosta posla, ali radosnog posla. Mi nekako planiramo kako bi, dok sve uredimo, mogli useliti oko 20. lipnja kada djeca završe školu – rekao je otac Stjepan, te se kao i majka Adrijana s puno emocija zahvalio svim dobrim ljudima od srca što su im pomogli da dobiju nekretninu koja je dostojna života čovjeka.

Pošto službeno humanitarna akcija Crvenog križa Slatina “Dom za Horvatove” traje do 11. lipnja ove godine, svi koji žele mogu se uključiti uplatom financijskih sredstava na žiro račun otvoren kod Slatinske banke d.d. HR6524120091520000880

Dodatno prikupljena sredstva, kako je rekao ravnatelj CK Slatina Jelenčić, bit će namijenjena za kupovinu bijele tehnike i peći za grijanje, te ostalog potrebnog kako bi obitelj Horvat mogla dostojanstveno živjeti.

(www.icv.hr, df, foto: D. Fišli)