Dr. Marijan Tepeš kandidat liste broj 1 HDZ-a na izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Našice

Na listi broj 1 Hrvatske demokratske zajednice za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Našice nalazi se i našičanima, ali i pacijentima koji gravitiraju našičkoj bolnici, dobro poznat doktor medicine Marijan Tepeš. Riječ je o specijalistu opće kirurgije i uže specijalnosti opće kirurgije koji je na usluzi građanima i svoju kvalitetu dokazuje iz dana u dan.

– Rođen sam u Našicama, osnovnu i srednju školu sam završio u Našicama, a nakon toga sam završio medicinski fakultet. Stažirao sam u našoj Općoj županijskoj bolnici Našice, nakon toga sam se educirao za specijalistu opće kirurgije u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu. Završio sam specijalistički postdiplomski studij gastroenterologija i hepatologija na Svetom Duhu. Educirao sam se u više navrata u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. Obišao sam dosta klinika po Europi i najveća motivacija mi je zapravo rad sa ljudima. To me najviše usrećuje i najveće mi je zadovoljstvo pomagati ljudima – predstavio se dr. Marijan Tepeš i pozvao građane da izađu u nedjelju, 15. svibnja na izbore za članove Vijeća mjesnih odbora grada Našica.

– Ponosan sam na ljude koji se nalaze na listi. Redom su to prekrasni, dobri ljudi koji će se, zajedno samnom, truditi nastaviti razvijati naš grad. Svi zajedno možemo biti ponosni na to kako se naš grad razvija u posljednje vrijeme i važno je da to nastavimo i dalje. Zato izađite na izbore i dajte nam svoj glas – poručio je Tepeš.

(promo)