Državni zavod za statistiku: Raste broj turista u svim županijama – najveći hit je Virovitičko-podravska županija

U ožujku 2022. ostvareno je 315 tisuća dolazaka i 812 tisuća noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je porast dolazaka turista za 182 tisuće i porast noćenja za 453 tisuće u odnosu na ožujak 2021, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Najviše su noćenja ostvarila Istarska i Primorsko-goranska županija, a na kontinentu, nakon Grada Zagreba, Krapinsko-zagorska županija.

Najveći rast noćenja i dolazaka imala je Virovitičko-podravska županija. Naime, u odnosu na isti mjesec lani, najveći hit na kontinentu je Virovitičko-podravska županija, gdje su rasli dolasci turista za preko 300 posto i noćenja za preko 500 posto, piše župan.hr

– Mi smo na početku razvoja jedne prave turističke priče koja će sigurno još veći značaj imati u budućnosti, kada realiziramo sve one projekte koji su još u fazi realizacije ili u planu. To su svakako, rekonstrukcija dvorca u Cabuni koji će postati Centar za kulturu zdravlja, kao i jedan od najvećih projekata prirodne baštine i turističke infrastrukture u Orahovici – to je uređenje jezera, turističko-rekreacijskog centra Jezero-Hercegovac, vrijednosti 80 milijuna kuna. Osim toga, na Križnici će uskoro biti otvoren centar za posjetitelje, tu je i Kuća čaja u Špišić Bukovici, budući adrenalinski parkovi kod Orahovice i Slatinskog Drenovcu i još puno toga. Kada završimo sve te projekte, Virovitičko podravska županija bit će još sjajnija turistička točka na karti kontinentalne Hrvatske – rekao je nedavno virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Nedavno je Srebrni suncokret ruralnog turizma dobila manifestacija „Slavonija i Podravina Wine Not!?“, te Posjetiteljski centar Dravska priča, dok je Suhopolje šampion Turističke patrole Večernjeg lista.

(zupan.hr)