Dvije navike zbog kojih vam se rezervoar u automobilu može brzo isprazniti

Cijene goriva su u porastu, a usred vrtoglavih cijena, posljednja stvar koju želite učiniti je pustiti da vam se rezervoar prebrzo isprazni. Dvije su navike koje brojni rade u vožnji, a koje zapravno mogu brže isprazniti rezervoar u automobilu.

Prekomjerna upotreba klima uređaja

Prekomjerna upotreba klima uređaja može dovesti do toga da vam se brže isprazni rezervoar. Kada nastupe topliji dani možda ćete biti u iskušenju da upalite klima uređaj, no imajte na umu da to može dovesti do bržeg sagorijevanja goriva.

-Smanjite korištenje klima uređaja – savjetuju iz Američkog automobilskog udruženja (AAA), piše N1, a prenosi Poslovni dnevnik

Ako ne isključite vozilo u nekim situacijama, možete prije ostati bez benzina

Drugi način na koji biste mogli prebrzo potrošiti gorivo jest da automobil radi dulje nego što je to potrebno.

-Izbjegavajte dugotrajan rad u praznom hodu. Ako će vam automobil biti zaustavljen dulje od 60 sekundi, ugasite motor kako biste uštedjeli gorivo – savjetuju stručnjaci iz AAA.

Stručnjaci kažu da biste trebali izbjegavati aktivnosti zbog kojih bi automobil predugo bio u praznom hodu, piše Best life.

(poslovni.hr, n1info.com)