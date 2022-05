GDCK Virovitica među prvim udrugama Civilnog društva u Hrvatskoj provodi dragocjen projekt koji u svakom slučaju zaslužuje svoj nastavak i u idućoj godini

U sklopu projekta “Mobilnost za samostalnost” odobrenog u okviru poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I”, kojeg Gradsko društvo crvenog križa Virovitica provodi već dvije godine, danas (petak) je u prostorijama društva održano edukativno predavanje pod nazivom “Ophođenje i ponašanje prema osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija”.

-Cilj projekta je kroz provedbu projektnih aktivnosti unaprijediti kvalitetu života socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba te osoba oboljelih od Alzheimera i drugih demencija – napomenula je na početku predavanja ravnateljica GDCK Virovitica Željka Grahovac i sve nazočne upoznala s projektnim aktivnostima.

Radi se o pružanju usluge prijevoza i pratnje starijih osoba koje se nalaze u udaljenim područjima na kojima djeluje GDCK Virovitica, organiziranje dnevnog boravka za starije osobe u općini Suhopolje gdje će biti organizirane tematske radionice i stručna predavanja iz područja zdravstva, socijalne skrbi i prava za minimalno 30 korisnika, pružanje psihosocijalne podrške i usluge prijevoza osobama oboljelim od Alzheimera i drugih demencija, organiziranje zajedničkih radionica u u svrhu unaprjeđenja izvaninstitucionalnih oblika pružanja socijalnih usluga, organiziranje predavanja za obitelji osoba uključenih u projektne aktivnosti.

-U okviru projekta je zaposleno šest osoba. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, u partnerstvu s općinama Suhopolje, Lukač, Pitomača, Špišić Bukovica i Gradina. Vrijednost projekta je oko 1.500.000 kuna – stopa sufinanciranja 100 posto sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Razdoblje provedbe projekta je od 20. srpnja 2020. godine do 19. srpnja 2022. godine, no prema obećanjima čelnika lokalne samouprave, zbog svoje kvalitete i učinkovitosti projekt će se nastaviti provoditi i u 2023. godini. Vezano uz ovu aktivnost važno je reći da je GDCK Virovitica jedno od prvih udruga Civilnog društva koje ima konkretnu aktivnost koja se bavi pomoći obiteljima i samim osobama koje imaju problem s Alzheimerom i drugim demencijama, a za sada brinemo o 28 osoba – rekla je Željka Grahovac.

Na ovom predavanju, uz članove obitelji osoba s demencijama i djelatnika GDCK Virovitica na čelu s predsjednicom GDCK Margaretom Stanić i ravnateljicom Željkom Grahovac, nazočili su i ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund, te voditeljica psihijatrijskog odjela Opće bolnice Virovitica dr. Snježana Karničnik.

Ovo predavanje održala je djelatnica GDCK Virovitica zadužena za pratnju i psihosocijalnu potporu osobama oboljelim od Alzheimera i ostalih demencija Emilija Mikolić, koja je, između ostalog, u skrbi osoba s demencijom istaknula vrlo važnu ulogu obitelji – odnosno djelatnika GDCK-a koji redovno pomažu tim osobama.

-S obzirom da nema lijeka protiv demencije, skrb je bila i ostat će najvažnija. Na prvom mjestu se kod osoba koje skrbe o osobama s raznim demencijama traži veliko strpljenje i upornost, a potom nježnost i susretljivost, jer mogla bi se skrb o dementnim osobama uporediti sa skrbi o djeci. Naime, zbog oštećenja mozga uslijed bolesti ili starosti dolazi do značajnog slabljenja funkcija pa se kod tih osoba javljaju nagle promjene psihičkog stanja, zaboravljivost, depresije i ostalo s čim se osobe koje skrbe o njima trebaju pravilno nositi. Upravo je to i bio razlog ovog predavanja na kojemu sam svim onima koji skrbe pokušala objasniti kako da to čine što kvalitetnije i učinkovitije kako bi i toj osobi i sebi osigurale što skladniji život – zaključila je Emilija Mikolić.

