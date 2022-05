Ivan Pavlić novi predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske, Općinske udruge Đurđenovac

Dosadašnji dopredsjednik Matice umirovljenika Hrvatske, Općinske udruge Đurđenovac Ivan Pavlić, novi je predsjednik udruge, a na toj dužnosti zamijenio je dosadašnju predsjednicu Ankicu Ptiček.

Odlučeno je to na nedavnoj izvanredno izbornoj skupštini, a na inicijativu Ankice Ptiček koja zbog svojih obveza nije u mogućnosti više obnašati dužnost predsjednice.

S obzirom da se radi o udruzi koja u svojim redovima broji 279 umirovljenika odlučili smo ih posjetiti. U prostorijama udruge u centru Đurđenovca dočekali su nas novi predsjednik Ivan Pavlić i dugogodišnji tajnik Ivan Turkalj kojega je osobno iznenadilo zašto nam je impozantna cifra od 279 članova, jer nekada ih je bilo i preko 500.

– Ne smijemo zaboraviti da je općina Đurđenovac prema popisu stanovništva 2011. godine imala 6.750 stanovnika raspoređenih u 14 naselja, tako da brojka od 500 stanovnika i nije za čuđenje. No sada ovdje živi manje ljudi, dosta njih je na privremenom radu, a što se starije dobi tiče neki su odselili, neki su prestari ili bolesni da bi sudjelovali u radu udruge, a nekih na žalost više nema – rekao nam je Ivan Turkalj – Ico.

Na ovu temu nadovezao se i predsjednik Ivan Pavlić koji je također duže vrijeme u ovoj udruzi i dobro poznaje problematiku.

– Po svojim spoznajama znam da i većina drugih udruga umirovljenika ima sličnu situaciju. Osim navedenih razloga postoje i neki drugi. Jedan dio starije populacije možda ima dosta obveza oko čuvanja unuka ili nekih drugih poslova oko kuće, na poljoprivredi i slično, a jedan dio ljudi vjerojatno se nema potrebe družiti sa svojim vršnjacima. Ne okrivljujemo ih za to, no bilo bi nam drago da bez obveze dođu i vide kako se družimo, idemo na izlete, organiziramo „plesnjake“, sportske susrete, izlete, ili samo obična druženja u udruzi uz šah, karte, pikado i slično. Držim da bi bilo važno to spoznati jer samoća je najgora, a ovdje kod nas nikad nisi sam. Osim druženja ovdje se mogu razviti i lijepa prijateljstva, pa čak i neka ljubavna veza, jer znamo da nikad nije kasno. Za vrijeme svoje mladosti ili srednje dobi ljudi su htjeli to ili ne htjeli, uglavnom bili okruženi ljudima i poslovima, uz naravno brigu o obitelji, no kada dođu u treću dob onda se situacija mijenja – podsjetio je na ono neminovno predsjednik Ivan, a na to se nadovezao i „njegova desna ruka“ Ico.

– Nekada su se oni brinuli o svojoj djeci, a sada se njihova djeca brinu o njima. Pa da bi se toj djeci malo olakšalo, postoji naša udruga koja također ima volontere nešto mlađe životne dobi koji redovno obilaze članove udruge, posebice one starije, nemoćne i bolesne, a također i one lošijeg materijalnog stanja. Osim prigodnih poklon paketa povodom blagdana, pomoći će im i oko prijevoza, sređivanja potrebne dokumentacije, nabavci lijekova kao i nabavci drugih potrebnih stvari, posebno drva za ogrjev i slično – naglasio je predsjednik Ivan, napomenuvši da ova lijepa umirovljenička priča ne počinje i ne završava samo sa umirovljenicima iz ove općine, nego se širi i dalje.

– Poznata je naša odlična suradnja i sa drugim udrugama umirovljenika, a posebno bih tu istaknuo suradnju s Udrugom umirovljenika iz Belišća te Udrugom umirovljenika iz Zdenaca u Virovitičko-podravskoj županiji. Dobro surađujemo i sa još nekoliko udruga u Osječko-baranjskoj županiji. Veselimo se što je pandemiji korone koja nas je uistinu onemogućila da normalno radimo, kraj i da ćemo moći nastaviti dosadašnje aktivnosti, posebno one rekreativne. U tu svrhu dosta pješačimo po našoj lijepoj Slavoniji, ali imamo i redovu tjelovježbu pod stručnim nadzorom koja se održava u društvenoj prostoriji naše udruge – informirao nas je Ivan Turkalj, a mi smo razgledali ove dvije uistinu lijepe i moderno urađene prostorije unutar novo adaptirane zgrade udruga.

– Ono što nam je najveći „vjetar u leđa“ je izuzetno dobra suradnja s lokalnom samoupravom, Općinom Đurđenovac i načelnikom Hrvojem Topalovićem koji je najzaslužniji da se nalazimo u ovom lijepom prostoru koji je “al pari” nekoj direktorskoj kancelariji u uspješnoj tvrtki. Mi umirovljenici to vraćamo općini sudjelovanjem u svim proslavama, organizacijom umirovljeničkih susreta i ono najvažnije, skrbi za populaciju treće životne dobi – zaključio je naš razgovor predsjednik Općinske udruge umirovljenika Ivan Pavlić.

