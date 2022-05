Jučer smo imali prvi vrući dan u ovoj godini: Temperatura dosegnula 31°C, evo što nas čeka u danima pred nama

Jučer (četvrtak) imali smo prvi vrući dan u 2022. godini. Jučerašnji temperaturni maksimum na području Slatine je dosegnuo vrućih 30,5°C, Bilogore 30,8°C i Virovitice 31,1°C. Područje Virovitice jučer se svrstalo u top pet najtoplijih meteoroloških postaja na području Hrvatske.

Vrući dani u svibnju nisu česta pojava. Riječ je o danima kada je temperatura zraka barem jednom tijekom 24 sata jednaka ili viša od 30°C. Gledajući višegodišnji klimatološki prosjek 1971.- 2000. godine vrući dani se tijekom svibnja javljaju 0.5 puta na području Virovitice.

Topli dani su dani kada je temperatura zraka tijekom 24 sata barem jednom jednaka ili veća od 25°C. Gledajući višegodišnji klimatološki prosjek 1971.- 2000. godine topli dani se tijekom svibnja javljaju oko 8 puta na području Virovitice.

Najtopliji dan tijekom svibnja smo imali 12. svibnja 1968. godine, kada smo mjerili 33,6°C. Meteorološki podaci za Viroviticu u bazi DHMZ-a postoje od 1951. godine.

Danas, ali i sutra uz više oblaka mjestimice će postojati vjerojatnost za kratkotrajne nestabilnosti. Rijetko i mjestimično. Bez obzira što se nalazimo u stabilnom anticiklonalnim poljem, sjevernije od nas nalazi se hladna fronta koja će podržavati nestabilnije vrijeme.

Ipak generalno gledajući za područje Virovitičko-podravske županije vjerojatnost nestabilnosti je manja u odnosu na zapad unutrašnjosti. Sunčanih razdoblja neće manjkati, a temperature zraka se neće previše mijenjati. Tijekom subote u blažem padu. UV-indeks umjeren i visok.

Najviši dnevni hod danas, isto kao i jučer, oko vrućih 30°C. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, tijekom dana u okretanju na sjeverne. Tijekom subote očekujemo slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka tijekom jutra oko 15°C, tijekom dana do 25°C ili koji stupanj više.

