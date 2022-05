KINO PARK Ovog vikenda pogledajte triler “Potpaljivačica” i animirani film “Odvažna Iva i skriveno blago Maglograda”

Ovog vikenda u virovitičkom Kinu Park pogledajte dvije odlične projekcije. U subotu, 21. svibnja u 19 sati možete pogledati triler “Potpaljivačica”, dok je nedjeljni (22. svibnja) termin od 17 sati rezerviran za animirani film “Odvažna Iva i skriveno blago Maglograda” sinkroniziran na hrvatski.

POTPALJIVAČICA

Izvorno ime: Firestarter

Redatelj: Keith Thomas

Žanr: triler

Uloge: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith

Trajanje filma: 110 min

Godina: 2022.

Država: SAD

Sadržaj filma: Uskoro stiže prava filmska poslastica za sve ljubitelje Zaca Efrona i trilerskog žanra. Potpaljivačica (Firestarter) nova je adaptacija filmskog trilera snimljenog prema romanu Stephena Kinga. Film je režirao Keith Thomas, dok su scenarij i glazbu radili Scott Teems i John Carpenter, poznati po doprinosu u filmskoj franšizi Halloween (Noć vještica), također za scenarij i glazbu. Ovaj film je projekt produkcijske tvrtke Blumhouse s Jasonom Blumom kao izvršnim producentom (Halloween, The Invisible Man). U filmu sudjeluje i dobitnik Oscara, Akiva Goldsman (I Am Legend, Constantine) za Weed Road Pictures. Djevojka s izvanrednim pirokinetičkim moćima pokušava zaštititi sebe i svoju obitelj od zlokobnih sila koje je žele zarobiti i kontrolirati. Više od desetljeća roditelji Andy (Zac Efron; Ekstremno opaki, šokantno zao i podli; Najveći šoumen) i Vicky (Sydney Lemmon; Strah od hodajućih mrtvaca, Sukcesija) su u bijegu te očajnički skrivaju svoju kćer Charlie (Ryan Kiera Armstrong; American Horror Story: Double Feature, The Tomorrow War) od korumpirane savezne agencije koja želi iskoristiti Charlijeve posebne moći za izradu moćnog oružja za masovno uništenje. Charlievu moć pokreću ljutnja i bol, a njen otac Andy joj pomaže naučiti kontrolirati istu. Međutim, po navršavanju 11 godina Charlie se sve teže nosi s kontroliranjem moći vatre. Nakon jednog incidenta, obitelj i njihova tajna lokacija se razotkrivaju. Tajanstveni operativac (Michael Greyeyes; Divlji Indijanac, Rutherford Falls) dobiva zadatak uloviti obitelj i Charlie. Charlie ima druge planove. U filmu također glume Kurtwood Smith (Amityville: Buđenje, Hitchcock), John Beasley (The Purge: Anarchy, The Sum of All Fears) i Gloria Reuben (Lincoln, Mr. Robot).

ODVAŽNA IVA I SKRIVENO BLAGO MAGLOGRADA – SINK

Izvorno ime: Pil’s Adventures

Redatelj: Julien Fournet

Žanr: animirani

Trajanje filma: 89 min

Godina: 2021.

Država: Francuska

Sadržaj filma: Iva je siroče koje živi na ulicama srednjovjekovnog grada. Ona ima svoje tri pripitomljene lasice i preživljava tako što uzima hranu iz dvorca zlokobnog Tristaina. Jednog dana, zli namjesnik Tristain baca kletvu na princa Rolanda, čemu Iva srećom svjedoči. Iva i njezina ekipa tada kreću u nezaboravnu avanturu spašavanja Rolanda, prijestolonasljednika koji je kletvom pretvoren u neobičnu životinju. U pokušaju spašavanja princa Iva će preokrenuti cijelo kraljevstvo i naučiti da se plemenitost može pronaći na najneobičnijim mjestima.

