Nositelj liste HDZ-a za Vijeće Mjesnog odbora Našice Darko Cerovski: Izađite u nedjelju na izbore i s nama učinite grad još ugodnijim za život

Darko Cerovski nositelj je liste broj 1 Hrvatske demokratske zajednice za izbore za članove Vijeća Mjesnog odbora Našice.

Rođen je 1958. godine i cijeli svoj životni vijek proveo je u Našicama.

– Od djetinjstva do danas rastao sam i razvijao se s gradom te mogu reći da znam što mu trenutno treba. Svoje obrazovanje djelomično sam završio u Našicama, a djelomično u Osijeku. Završio sam srednju školu za strojarskog tehničara te sam nakon završetka školovanja nastavio raditi u metaloprerađivačkoj industriji LIV Našice, gotovo do njezinog zatvaranja – kaže Darko Cerovski i dodaje kako je nakon toga pronašao posao koji mu je bio “usađen”.

– Naime, otac je imao malu obiteljsku stolarsku radionicu gdje sam zajedno s njim nastavio raditi, gdje i danas radim kao samostalan obrtnik – ističe Cerovski.

Diljem Našica i okolice poznat je kao dugogodišnji predsjednik jedne od najaktivnijih udruga – Udruge voćara i vinogradara Našice.

– Svoje slobodno vrijeme, kojega gotovo da i nemam, koristim, da to tako kažem, na nekoliko područja. Smatram to svojom građanskom dužnošću, odnosno obavezom koju bi trebao imati svaki građanin koji želi svoj grad i svoju sredinu učiniti boljom, kvalitetnijom i ljepšom. Predsjednik Udruge vinogradara i voćara posljednjih sam 12 godina. U tih 12 godina nastojao sam Udrugu podići na jednu zavidnu razinu i nadam se da mi je to i uspjelo. Udruga je prepoznatljiva ne samo u gradu, nego i šire. Cilj nam je okupiti vrijedne ljude, proizvođače, te kroz edukacije i dijeljenje iskustva proizvoditi što kvalitetniji proizvod. Imamo neupitno jako kvalitetne vinare i proizvođače žestokih alkoholnih pića na području grada koji su se educirali u našoj Udruzi, a to nam je u konačnici i cilj – kaže Cerovski i naglašava kako bi o Udruzi i njenom radu mogao uistinu puno i dugo pričati.

Osim vođenja Udruge vinogradara i voćara Darko Cerovski bio je i gradski vijećnik.

– Bio sam aktivan u prošlom sazivu Gradskog vijeća te sam vidio koliko je bitna i ključna poveznica između Mjesnog odbora i Gradskog vijeća. Potrebna je jedna sinergija, jedan rad, jedno razumijevanje i prepoznavanje onog što građanima treba. Dakle, biti poveznica između građana koji nemaju prilike ili načina kako doći do gradonačelnika, odnosno izraziti svoje mišljenje, svoje želje, svoje ideje. Upravo tome služi Mjesni odbor i ljudi koji su u Mjesnom odboru da prenose ideje kako bi se što kvalitetnije i što bolje pomoglo u svakodnevnim potrebama građana. Tako naš grad možemo učiniti ugodnijim i ljepšim za život – naglašava Cerovski važnost mjesnih odbora.

– Poruke građana Gradskom vijeću Našica prenosit će upravo ljudi koji su na listi HDZ-a za izbore za Vijeće mjesnog odbora – naglasio je Cerovski i pozvao građane da u nedjelju, 15. svibnja, izađu na izbore i svoj glas daju listi broj 1.

