Održana završna konferencija projekta „Aktivnosti klubova korisnika – Klub aktiv 2021 – 2022.“ UOSI Virovitica

Udruga osoba s invaliditetom Virovitica danas (utorak) je u prostorijama Dnevnog boravka GDCK Virovitica održala završnu konferenciju projekta „Aktivnosti klubova korisnika – Klub aktiv 2021 – 2022.“. Nositelj projekta je Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, dok su partneri UOSI Virovitica i Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac.

Na završnoj konferenciji nazočio je i predsjednik Hrvatskog savez udruga cerebralne i dječje paralize Ivica Bašić te izvršna direktorica Saveza Mirjana Markovinović.

– Projekt koji provodi naš Savez je trogodišnji nacionalni projekt koji se provodi već drugi ciklus za redom. Projekt se provodi u dvije županije, a trenutno nam završava taj drugi ciklus. Razne aktivnosti su se provodile od listopada pa sve do sada. Vrijednost projekta je 240 tisuća kuna i iz toga se financiraju sve aktivnosti i plaća jedne zaposlene osobe na pola radnog vremena. Vrijednost koju projekt dodatno daje je ta da su korisnici dobili svoje organizirano vrijeme, a za njih to puno znači. Nadamo se da će se ovakav projekt nastaviti dalje, zbog toga se i kroz ovu završnu konferenciju prezentira što to sve zajedno znači za korisnike, odnosno za zajednicu – rekla je Markovinović.

Voditeljica Kluba Aktiv Ankica Pokupić i izvršna direktorica Mirjana Markovinović ukratko su predstavile provedene aktivnosti i rezultate u sklopu provedbe ovog trogodišnjeg programa koji je financiran uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Kroz brojne grupe: za učenje socijalnih vještina, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, terenske i rekreacijske aktivnosti i podršku, poboljšana je kvaliteta života.

– Cilj ovog projekta je bila socijalizacija i aktivacija korisnika, odnosno osoba koje su teško pokretne i koje su nepokretne. Imali smo nekoliko tematskih područja, odnosno tematska predavanja koja su nam održavali socijalni radnici ili pravnici, a uglavnom se odnosilo na prava iz socijalne skrbi. Zatim smo imali kreativne radionice i tu smo uglavnom radili prigodne proizvode vezane uz Božić, Uskrs i slično. Također smo imali najobičnija druženja gdje su se korisnici međusobno družili i razgovarali, igrali društvene igre s volonterima. A isto tako išli smo i na dva organizirana izleta u Geo info centar Voćin i na Đurđevečke peske – rekla je voditeljica Kluba Aktiv Ankica Pokupić, te dodala kako su ostvarili odličnu suradnju s Gradskim društvom osoba s invaliditetom iz Đurđevca.

Završnoj konferenciji prisustvovao je i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alen Bjelica.

– Drago mi je što ste sudjelovali u ovom programu. Znam da nije bilo jednostavno sve aktivnosti odraditi. No, i uz pandemiju vi ste to odradili i grad Virovitica uvijek stoji uz udruge i ovakve projekte. Kada god nešto treba znate da je Grad uvijek na raspolaganju. Čestitam vam i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu – rekao je Bjelica.

U projektu su tako sudjelovali korisnici iz Virovitice, Suhopolja, Lukača, Kapana, Bačevca, Gradine i Velikog Polja. Projekt se provodio osam mjeseci, a sudjelovalo je i šest volontera, koji su pomagali teško pokretnima i nepokretnim korisnicima. Cilj programa je prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom unapređenjem i proširenjem socijalnih usluga i razvoj novih usluga.

(ww.icv.hr, ib, Foto: I. Barčan)