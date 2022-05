Održani izbori za vijeća mjesnih odbora na području grada Virovitice: HDZ odnio pobjedu u njih 11

Jučer su u Virovitici održani izbori za vijeća mjesnih odbora. Tim povodom Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice održao je konferenciju za medije kako bi se osvrnuli na ostvareni rezultat. Naime prema, još uvijek neslužbenim rezultatima, od 13 mjesnih odbora u kojima su se natjecali, HDZ je pobjedu odnio u njih 11, u Golom Brdu pobjedio je HSPD, a u Čemernici SDP.

– Na ovim izborima su samo sudjelovale tri stranke – HDZ, HSPD i SDP. Ukupno smo predali 13 lista, HSPD je išao s devet lista, a SDP pet. U Mjesnom odboru Jasenaš niti jedna lista nije bila istaknuta s obzirom da se radi o manjem mjesnom odboru. Od ukupnog broja mandata, njih 79, HDZ je osvojio 63, što je nekakvih 80 posto. HSPD osvojio je devet odnosno 11 posto, a SDP sedam mandata, odnosno devet posto – iznio je rezultate Kirin te naglasio kako će ova pobjeda HDZ-a značiti jednostavan nastavak ulaganja u mjesne odbore, odnosno uređenja ulica, nogostupa, drvoreda, dječjih igrališta…

– Najvažniji zadatak predsjednika mjesnih odbora je u Gradsku upravu donositi prioritete, kako bismo što prije i kvalitetnije mogli rješavati komunalne probleme građana, jer bez obzira na ove velike projekte, građane još uvijek najviše zanima ono što je njima ispred i oko kuće – naglasio je Kirin, dodavši kako će se u narednom periodu nastaviti rješavati problemi koji su uočeni na terenu te koje su iznijeli mještani na zborovima građana u travnju.

– Čestitam svima koji su se kandidirali za vijeća mjesnih odbora jer to su ljudi koji misle na dobrobit drugih. Svim pobjednicima mogu poručiti kao gradonačelnik da ih očekuje dobra suradnja i dobar posao. Mjesni odbori nisu fiktivna stvar, da ih samo imamo na papiru, jer onaj tko preuzme mjesni odbor morat će odgovarati svojim biračima i za posao koji se obavlja u Mjesnom odboru. To nisu plaćena radna mjesta, nego je to jednostavno posao koji ljudi rade iz želje i dobrobiti za svoje mjesto. Tako da s te strane još jedanput čestitam svima koji su se prihvatili tog posla – naglasio je Kirin, zahvalivši i biračima koji su izašli na izbore.

– Izlaznost nije velika, riječ je o 10 posto. No, tako je otkako imamo izbore za mjesne odbore. S obzirom na to da je većina mjesnih odbora već poprilično uhodana i onda ljudi smatraju da je to već riješena stvar, zato ni ne izlaze na izbore u većem broju. Drugačije je u mjesnim odborima gdje građani žele promjenu, ondje je vidljivo izlaznost veća, a ako im je dobro, onda to puste – rekao je Kirin, dodavši kako većinska pobjeda HDZ-a ukazuje na povjerenje i zadovoljstvo građana vođenjem tih mjesnih odbora.

