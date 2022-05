Općina Špišić Bukovica: Objavljen javni poziv za upis djece u Dječji vrtić “Čarobna šuma” za pedagošku 2022./2023. godinu

Na službenim stranicama Općine Špišić Bukovica objavljen je javni poziv za upis djece u Dječji vrtić “Čarobna šuma” za pedagošku godinu 2022./2023..

Pozivaju se tako roditelji ili staratelji djece od navršene prve godine do polaska u školu da se prijave radi upisa djece, a zahtjevi za upis zaprimat će se od 12. do 20. svibnja putem sustava e-građani ili neposredno predajom zahtjeva sa svom pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj koverti s naznakom “Upis djeteta u dječji vrtić – ne otvaraj” u Dječji vrtić “Čarobna šuma” Špišić Bukovica, Vinogradska 6, svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

