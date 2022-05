Pri kraju i druga faza izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće vrijedna 107 milijuna kuna: Za 2 do 3 mjeseca svi radovi će biti završeni i kreće probni rok

Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, strateške investicije Osječko-baranjske županije, privodi se kraju.

Vrijednost aktualne faze izgradnje je 107 milijuna kuna. Do sada su izvedeni radovi u vrijednosti 62,55 milijuna kuna, što je 62 posto ukupne vrijednosti radova. Tako je u osječkoj Industrijskoj zoni Nemetin sada jasno vidljiv konačni izgled budućeg modernog objekta za sortiranje, skladištenje i druge namjene u vezi pripremanja i plasiranja poljoprivrednih proizvoda na tržište.

Stoga su gradilište obišli danas (srijeda) župan Ivan Anušić i gradonačelnik Ivan Radić u pratnji predstavnika izvođača radova, kao i predstavnika proizvođača i proizvođačkih organizacija voća i povrća s područja Osječko-baranjske županije, budućih korisnika RDC-a.

Prilikom obilaska objekta o trenutnim radovima govorio je Joško Franković iz tvrtke Projektgradnja plus d.o.o. koja je izvođač radova, istaknuvši kako je riječ o završnoj fazi, što znači da će svi ugovoreni rokovi biti ispoštovani.

– Završeni su gotovo svi građevinski radovi, ostalo je tek malo završnih obrtničkih radova, privodi se kraju i montaža komplicirane i sofisticirane tehnike u ovom kompleksnom projektu, no izgradit ćemo vrhunski centar. Za dva do tri mjeseca svi radovi će biti završeni i kreće probni rok- izvijestio je Franković.

– Ovo je projekt o kojem se priča godinama pa i desetljećima, a sada je u visokoj fazi završenosti te bi do rujna trebali završiti radovi. Riječ je o investiciji koja je davno trebala biti napravljena, a sličnih centara na području Osječko-baranjske županije trebalo je biti 15-ak. To se nije dogodilo, no sada je konačno realiziran projekt vrijedan 107 milijuna kuna, čiji je cilj okupiti proizvođače voća i povrća te im ponuditi značajne usluge za njihovo poslovanje i proizvodnju. Zato ih pozivam na suradnju, a Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije bit će im ravnopravan i korektan partner na tom putu. Ovaj Centar treba zadovoljiti i potrebe školske prehrane za sve osnovnoškolce koje sufinancira Osječko-baranjska županija zajedno s jedinicama lokalne samouprave u jedinstvenom projektu u Hrvatskoj, a za koji se godišnje izdvaja 19 milijuna kuna. Nastojat ćemo proširiti suradnju i s vrtićima, čiji su osnivači općine i gradovi, potom s tri doma za starije i nemoćne osobe čiji smo osnivači, zatim s Kliničkim bolničkim centrom u Osijeku i Općom županijskom bolnicom Našice, ali i svim institucijama koje imaju potrebu za hranom, odnosno voćem i povrćem, pri čemu bi RDC-e trebao biti moderno prehrambeno čvorište. Ovdje neće biti samo klasično skladištenje i rashladni sustavi, već i mogućnost prerade voća i povrća, a u sve je uključena i struka, od Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti te HAPIH-a- rekao je župan Ivan Anušić.

Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić naglasio je kako mu je izuzetno drago što će prvi RDC u županiji biti upravo na području Osijeka.

– Ovo je strateški projekt Osječko-baranjske županije u kojem je Grad Osijek partner, a koji će ojačati konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača. U tome će im vjetar u leđa sigurno biti i Eko zona u Nemetinu, čija je prva faza rasprodana, a u tijeku je popunjavanje druge zone. Sve gospodarstvenike oslobodili smo komunalnog doprinosa te osigurali 4,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za mikro, male i srednje poduzetnike. Već u prvih tjedan dana imamo 188 prijava, a maksimalan iznos za dodjelu je 75.000 kuna. Grad Osijek brine o svim gospodarskim subjektima na području grada neovisno o veličini što je dovelo do toga da se Osijek nalazi među 10 gradova prema gospodarskim pokazateljima, a zajedno s Osječko-baranjskom županijom nastavit ćemo raditi u smjeru razvoja i u budućnosti- rekao je Radić.

Na sastanak sa županom i obilazak gradilišta direktor Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće OBŽ d.o.o. Alen Mamić pozvao je i proizvođače voće i povrća s područja Osječko-baranjske županije, koji bi trebali biti najvažniji korisnici i partneri ovog centra. Posebno im je zahvalio na dolasku te istaknuo kako se ovim objektom želi potaknuti nove proizvođače koji do jučer nisu bili voćari i povrćari, te zadržati mlade naraštaje na ovom prostoru.

U ime nazočnih proizvođača Hrvoje Sudar iz Bizovca rekao je kako je neophodnu hladnjaču puno ljudi obećavalo, a zahvaljujući županu Anušiću, obećano je i napravljeno.

– Na nama kao proizvođačima je sada da se ujedinimo, da razmišljamo kako je Hrvatska u smislu voćarstva proizvođačka zemlja, a u smislu tržišta smo mali te trebamo svi zajedno razmišljati kako svoje proizvode što bolje i kvalitetnije plasirati na tržište. Smatram da mi kao proizvođačka organizacija zajedno s RDC-om i uz pomoć Županije možemo proširiti djelatnost RDC-a ne samo u smislu hlađenja nego i prerade, koristiti struku i sve što nam je na raspolaganju te surađivati sa svim ostalim organizacijama koje već rade u Hrvatskoj. Zato pozivam sve proizvođače voća i povrća da nam se priključe. Ovdje je uloženo puno novaca i proizvođačima je stavljeno na izvolite- istaknuo je Hrvoje Sudar.

(www.icv.hr, tj, foto: OBŽ)