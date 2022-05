Sve je spremno za hrvatski rukometni El Clasico: U ‘Kutiji šibica’ PPD Zagreb domaćin našičkom NEXE-u

Derbi ne samo 10. kola već rukometni klasik, derbi cijelog prvenstva, odigrat će danas (subota) rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb i našičkog NEXE-a od 18 sati u SD Trešnjevka (Kutija šibica).

U Paket24 Premijer ligi – Ligi za prvaka, NEXE i PPD Zagreb su u vrhu, imaju po 16 bodova.

– U subotu nas čeka derbi s Nexeom, kojem ovim putem čestitam na plasmanu na Final Four Europske lige. Mi smo se kompletirali i zdravstveni bilten je puno bolji nego je bio zadnjih 40-45 dana. Naravno da nismo u idealnom stanju, ali me raduje što smo kompletni, uz napomenu ranijih ozljeda Kavčiča i Sirotića. Razmišljamo isključivo u pravcu pobjede i vjerujem u snagu naše momčadi na domaćem terenu. Fokusirani smo na pripremu utakmice, analiziramo i igru Nexea, no uvjeren sam u našu pobjedu, a tako razmišlja i cijela ekipa – rekao je trener PPD-a Ivica Obrvan.

– Zagreb igra kod kuće, spremni su i odmorni za nas. Želimo igrati naš našički rukomet. Bit će svega u toj utakmici, ali fokus je na našoj igri i želimo odigrati najbolje što možemo. Ako tako odigramo, onda možemo dobiti svaku utakmicu, pa i ovu sa Zagrebom – rekao je trener Nexea Branko Tamše, koji će računati na sve igrače na koje je računao i prije četiri dana u Danskoj kad su ostvarili povijesni uspjeh plasmanom na završni turnir Europske lige.

Nažalost navijača, veliki hrvatski derbi neće se prenositi čak ni preko streama. Prijenos iz Kutije šibica možete pratiti uživo na valovima Drugog programa Hrvatskog radija – prenosi HRT

(sport.hrt.hr)