Svečana sjednica općine Sopje: Nagrada Počasnog građanina posthumno dodijeljena Šandoru Matorću, Zlatna plaketa Lahorki Weiss, a Srebrna LAG-u Marinianis Slatina

U povodu Dana općine Sopje, blagdana sv. Florijana, jučer (petak) je u Mjesnom domu u Sopju održana svečana sjednica Općinskog vijeća općine Sopje.



Uoči sjednice odana je počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenca i upaljenih lampiona uz spomen ploču kod Zdenca života u središtu Sopja. Počast su odali vijećnici Općinskog vijeća općine Sopje predvođeni predsjednikom Sinišom Hrgovićem, načelnik općine Sopje Berislav Androš, saborski zastupnik i načelnik općine Dubrava Tomislav Okroša, te mještani. Molitvu je predvodio sopjanski župnik vlč. Stjepan Škvorc.



Na početku svečane sjednice nazočnima, među kojima su bili saborski zastupnici Vesna Bedeković i Tomislav Okroša, zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, zastupnik hrvatske nacionalne manjine u mađarskom Parlamentu Jozo Szolga, predstavnici gradova i općina s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici Hrvata iz mađarskog mjesta Starin, vijećnici spojanskog Općinskog vijeća, te drugi uvaženi gosti, obratio se predsjednik Općinskog vijeća općine Sopje Siniša Hrgović.

– Konačno smo poslije dvije godine mjera sprečavanja širenja koronavirusa dobili priliku održati svečanu sjednicu u normalnim uvjetima s ovolikim brojem uzvanika. Zahvaljujem našim vijećnicima što vrlo savjesno obavljaju svoje dužnosti, redovito dolaze na sjednice, jer naša je uloga i zadaća brinuti za sve mještane, za sve one koji ostaju ovdje živjeti, ali i za one koji se ubuduće namjeravaju ovdje naseliti – rekao je Hrgović.



O projektima koji su provedeni u općini Sopje i onima koji će tek biti provedeni, govorio je načelnik općine Sopje Berislav Androš.

– Od zadnje ovakve svečane sjednice dosta je vremena prošlo i do sada smo proveli niz velikih projekata, od kojih bih izdvojio one novije i veće, a to je izgradnja vrtića, sportskih objekata u Josipovu i Vaškoj, energetske obnove društvenih domova u našim naseljima, izgradnju i obnovu kuća oproštaja, izgradnju cesta, uređenje Kulturnog centra ovdje u Sopju… Ima još tih naših projekata, ali previše bih vremena morao potrošiti da ih sve nabrojim. Što se tiče onih projekata koji su ispred nas izdvojio bih projekat izgradnje infrastrukture širokopojasnog interneta, tu je i projekt Zaželi koji provodimo s LAG-om Marinianis Slatina i slatinskim Crvenim križem, a koji će ući u treću fazu i ponovo ćemo moći zaposliti žene za pomoć najpotrebitijim stanovnicima naše općine. Također, tu je i projekt Poučne staze uz rijeku Dravu koji je prošao na natječaju i uskoro ćemo u realizaciju, a tu je i Kulturni centar koji će moći koristiti udruge s područja općine, a koji je ušao u završnu fazu te nam preostaju još neki manji zahvati. Imamo još manjih projekata, ali isto tako važnih za naše stanovnike. Pokrenuli smo i lokalne novine, poboljšali smo i našu općinsku internet stranicu kako bi naši stanovnici bili što informiraniji o našem radu, a za što smo nagrađeni peticom iz transparentnosti – rekao je Androš.



Čestitkama povodom Dana općine Sopje pridružio se i dožupan Marijo Klement.

– Sve vas srdačno pozdravljam u ime župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića, koji danas nije mogao biti ovdje zbog drugih važnih obaveza, i u svoje osobno ime. Ono što bih istaknuo je kako će općina Sopje uvijek imati u nama, Županiji, partnera i uvijek ćemo vam biti na raspolaganju – istaknuo je Klement.



S nekoliko riječi nazočnima se obratila i saborska zastupnica Vesna Bedeković.

– Vama načelniče čestitam na svim projektima koje ste nabrojili i moram reći da ćete uvijek imati podršku od nas saborskih zastupnika iz naše županije, mene i mog kolege Josipa Đakića – istaknula je, između ostalog, Bedeković.



Čestitkama povodom proslave Dana općine Sopje još su se pridružili i saborski zastupnik i načelnik općine Dubrava Tomislav Okroša, glavni tajnik Koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske Marijo Raič, te zastupnik hrvatske nacionalne manjine u mađarskom Parlamentu Jozo Szolga.



Kao i prijašnjih, tako su i ove godine uručena Javna priznanja Općine Sopje, koja su uručili načelnik Berislav Androš i predsjednik Općinskog vijeća Siniša Hrgović.



Srebrnu plaketu za izniman doprinos kvalitete provedbe projekata, zapošljavanje žena putem projekta ”Zaželi”, te kvalitetnom potporom i suradnjom s Općinom Sopje, dobio je LAG Marinianis Slatina, a preuzela ju je voditeljica LAG-a Renata Benija.

Zlatna plaketa Općine Sopje za izniman doprinos u stručnom i odgovornom zbrinjavanju pacijenata tijekom pandemije koronavirusa te suradnji s Općinom Sopje, otišla je u ruke ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije Lahorki Weiss.



Za izniman doprinos u promicanju prekogranične suradnje, očuvanju kulturne tradicije i narodnih običaja, te iznimnih dobrosusjedskih odnosa, nagrada Počasnog građanina općine Sopje posthumno je dodijeljena Šandoru Matorću, načelniku Općine Starin u Republici Mađarskoj, a preuzela ju je Šandorova supruga Marta.



U ime svih laureata zahvalu Općini Sopje na určenim im priznanjima uputila je Marta Matorić.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)