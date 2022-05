U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica predstavljen urban fantasy roman „Krv mojih predaka“ Ivanke Ferenčić Martinčić

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica jučer (četvrtak) održano je predstavljanje romana književnice Ivanke Ferenčić Martinčić. „Krv mojih predaka“ prvi je urban fantasy i prvi roman za odrasle ove inače ravnateljice Narodne knjižnice Virje te autorice knjiga i slikovnica za djecu. Riječ je o romanu satkanom od čarolije i neljudskih čarobnjaka, spletki, neobične ljubavne priče i napete utrke za spas Zemlje, a ključ svega je tajna krvi predaka glavne junakinje ove priče.

Okupljene je na početku večeri pozdravio ravnatelj virovitičke knjižnice Robert Fritz, koji za autoricu ima samo riječi hvale.

– Ivanku prvenstveno poznajem kao inovativnu i kreativnu knjižničarku. Poznajem ju kao književnicu, ali manje. Ako je kao književnica dobra upola kao knjižničarka, po njenim knjigama će se snimati filmovi, vjerujte mi – rekao je R. Fritz te riječ prepustio moderatorici književne večeri, višoj knjižničarki i voditeljici Stručno-znanstvenog odjela Mirjani Kotromanović.

Kroz razgovor s ovom osebujnom autoricom, prisutni su imali prilike saznati nešto više o tome otkud crpi inspiraciju za svoje priče, kako je veliki obožavatelj podjednako književnog serijala o čarobnjaku Harryju Potteru i epske trilogije Gospodar prstenova, kao i da voli slušati pop glazbu i Beyonce. Također, publiku je, kao majstorica pripovjedačica, počastila kratkim pripovijedanjem priče o Istini i Laži.

Prije samog početka predstavljanja knjige „Krv mojih predaka“, porazgovarali smo s Ivankom Ferenčić Martinčić, koja nas je provela kroz svoj kreativni proces te najavila i izlazak nastavka njenog prvog fantasy romana.

– Fantasy je moj žanr koji čitam cijeli život. Odrasla sam u kući ljubitelja SF-a i fantasyja. Urbani fantasy je moja najveća preferencija i young adult najdraži žanr, a s obzirom da smo odrasli postalo mi je malo naporno čitati o tinejdžericama koje se prvo moraju odlučiti između dva dečka prije nego se posvete spašavanju svijeta. To je bila i jedna vježba pisanja, moj način da pokušam ispričati jednu fantasy priču bez klišeja koji su inače u tom žanru. Moram biti potpuno iskrena i priznati da je knjiga nastala iz čistog inata – kroz smijeh kaže I. Ferenčić Martinčić.

Kako je glavni lik „Krvi mojih predaka“ Nolie Rathbone knjižničarka, ne možemo ne upitati autoricu, iz čijeg pera je nastala glavna junakinja, je li bazirana dijelom na njoj samoj.

– Prve tri riječi romana su „Mrzim ovaj posao“ tako da možda ima nekih autobiografskih elemenata – smije se i odmah nadodaje da se samo šali.

– Apsolutno ima. To je nešto čemu niti jedan pisac ne može pobjeći, posuđujemo od života. Nekad su to velike stvari, nekad su to sitnice koje obogate priču. Na primjer, nečija jakna, najdraže piće ili način na koji netko psuje. One stvari koji doista jesu začin života, to je ono što se zaista preselilo iz mog osobnog života u knjigu – priznaje i dodaje kako je hrvatska književna fantasy scena, suprotno uvriježenom mišljenju, razvijena i bogata.

– Fantasy autora ima puno ali žanrovska književnost, sva, ne samo znanstvena-fantastika, oni su svi desetljećima gurani na marginu kao komercijalna i nekvalitetna književnost. Zaista se jest dogodilo to da mi trenutno u Hrvatskoj imamo dvije književne scenu, jednu pisaca koji se smatraju uglednim predstavnicima hrvatske suvremene književnosti i onu drugu, koju ljudi zapravo čitaju. Fantasy i SF se razvijao na konferencijskim susretima i druženjima, poput SFeraKon, Liburnicon, Rikon, imamo jednu bogatu i veliku zajednicu ljudi koji vole ne samo književnost, već sve što ulazi u fantasy i SF. Tu su nastali različiti zbornici i izdanja, književnu nagradu SFERA, tako da scena postoji. Danas zaista imamo puno pisaca koji pišu modernu i suvremenu književnost kakvu publika danas preferira i koji mogu parirati prijevodima kojima je naše tržište prezasićeno – ističe autorica urban fantasy romana „Krv mojih predaka“ čiji nastavak, kako otkriva, izlazi kroz dva mjeseca.

– Napokon mogu to objaviti jer je izdavačka kuća Innamorata to objavila. U trenucima kad sam završila prvi roman sam odmah počela raditi na drugom jer je pisanje za mene proces koji uključuje moje beta čitače, to je nešto što ja radim kontinuirano. Znali smo ako se više od pola naklade rasproda u prvih šest mjeseci da postoji dovoljno interesa da se opravda ta financijska investicija u drugi dio. Innamorata je iskazal svoju podršku i drugi dio, „Kosti mojih predaka“, samo što nije spreman za odlazak u tisak. Dosta je drukčiji, malo je deblji. Jedna čitateljica mi je rekla da je to fantasy, ako ne može stisnuti jedne oblatne onda nije dosta debela knjiga – kroz smijeh zaključuje Ivanka Ferenčić Martinčić.

(www.icv.hr, eat, foto: E. Aragović Turkalj)