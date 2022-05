U Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo održan 4. Poslijediplomski tečaj ”Sport i srce” uz nazočnost visokih stručnjaka kardiologije

U Orahovici je održan dvodnevni 4. Poslijediplomski tečaj pod nazivom Sport i srce koji ima multidisciplinarni pristup kardiologiji tjelesne, sportske i radne aktivnosti na kojem su sudionici izložili pozitivne, ali i negativne učinke sporta na kardiovaskularno zdravlje i druge dijelove ljudskog organizma. Tečaj su organizirali Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Hrvatsko kardiološko društvo i Hrvatski olimpijski odbor, a otvaranju su i visoke medicinske stručnjake predavače nazočili i dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, europski akademik dr. Aleksandar Včev kao voditelj tečaja uz također voditelja dr. Gorana Krstačića.

– Kardiovaskularne bolesti su najveći javnozdravstveni problem u razvijenim zemljama i Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj je od kardiovaskularnih bolesti u 2020. godini preminulo 40% od ukupno umrlih, odnosno 22.800 ljudi. Sport može biti dobra zaštita u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, a kod bolesnika koji su preboljeli akutni koronarni sindrom tjelesna aktivnost je neizostavni dio programa kardiovaskularne rehabilitacije. No, s druge strane, u suvremenom sportu prati se trend velikog opterećenja sportaša, poglavito mladih, koji vrlo često nadilazi funkcionalne pričuve organizma, u cilju ostvarenja što boljih takmičarskih rezultata, što često dovodi do ugroze zdravlja i života sportaša. Osobito nam je zadovoljstvo što smo organizirali ovaj tečaj pod nazivom „Sport i srce“ koji ima multidisciplinarni pristup kardiologiji tjelesne, sportske i radne aktivnosti na kojem će sudionici izložiti svekolike pozitivne, ali i negativne učinke sporta na kardiovaskularno zdravlje i druge dijelove ljudskog organizma. Pokazalo se kako je ovaj tečaj u svoje četiri godine dobio odličan odjek i puno je naučio kako studente tako i kolege profesore, doktore i to ne samo kardiologe nego i stručnjake drugih medicinski polja što je poseban uspjeh cijele ove priče– rekao je dr. Krstačić.

Dekan Včev naglasio je kako je i ovaj 4. tečaj okupio doista vrh hrvatske medicine što je je Slavoniju i Orahovicu doista velika stvar.

– Na ovom skupu predavači su bili dosita najviši hrvatski stručnjaci iz područja kardiologije, posebno sportske kardiologije, ali tu su i doktori dentalne medicine koji su vezani uz sport, a isto tako i medicinski stručnjaci drugih struka i ono što je najvažnije svi su oduševljeni i jedva čekaju novi dolazak u Orahovici Taj novi dolazak je već u listopadu, novi skup vezna uz kardiovaskularnu rehabilitaciju i kada ovdje u Orahovici ugostiš liječnike iz Zagreba, Splita, Opatije, Krapinskih Toplica i drugih hrvatskih bolnica i oni daju svoje savjete i prenesu svoja iskustva onda su ovaj skup i način rada fakulteta doista visoko vrijedni. Posebno mi je drago da je nazočan bio doc. Josip Samardžić ravnatelj Opće bolnice Slavonski Brod i liječnik hrvatske košarkaške reprezentacije i to je ono čemu težimo da se okupe stručnjaci iz vrha medicine i sporta i zato je jedan od organizatora Hrvatski olimpijski odbor jer zajedno činimo sve kako bi smanjili oboljenja i smrtne slučajeve mladih sportaša– zaključio je Včev.

Tečaju je nazočio i orahovački gradonačelnik Saša Rister naglasivši kako je i ovaj skup ogroman koraka gradske vizije razvoja zdravstvenog turizma.

– Moram reći kako su Grad Orahovica i svi ovi visoki stručnjaci postali veliki prijatelji jer družimo se godinama, surađujemo i radimo jednu veliku i pozitivni stvar. Mi kao grad želimo razvijati zdravstveni turizam, a dolazak ovakvih velikih ljudi u našu malu Orahovicu je doista nemjerljiva promocija našeg grada i ovoga dijela Slavonije i naše županije. Polako slažemo cijeli mozaik, imamo fakultete, izgrađen je Centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju, pokrenuli smo srednjoškolski smjer fizioterapije, radimo veliki projekt na našem jezeru, imamo Odmaralište Merkur kao nekadašnje lječilište plućnih bolesti i evo ovakve skupove koji su šlag na tortu cijele ove priče i dokaz da zdravstveni turizma u našem gradu grabi krupnim koracima naprijed i ima veliku budućnost– zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg)