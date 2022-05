Udruga S.O.S. Virovitica obilježila Međunarodni dan obitelji s ciljem ukazivanja na izazove i probleme s kojima se susreću sadašnji, ali i budući roditelji

U subotu, 14. svibnja Udruga S.O.S. Virovitica obilježila je javnom akcijom ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Međunarodni dan obitelji.

Kako bi naglasili neprocjenjivu ulogu obitelji, Generalna skupština Ujedinjeni narodi 1994. godine proglasila je 15. svibanj kao Međunarodni dan obitelji, a u svijetu je prvi put obilježen 15. svibnja 1994. godine pod sloganom “Da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”. Od tog datuma Međunarodni dan obitelji obilježava se na razne načine svake godine u svim krajevima svijeta. Cilj je naglasiti važnost obitelji kao osnovnog elementa svakog društva. Sve obitelji pozvane su da unaprijede zajedništvo i ljubav jedni prema drugima te zajedničkim aktivnostima rade na dobrobiti svih svojih članova.

Udruga S.O.S. Virovitica ovom akcijom htjela je ukazati na izazove i probleme s kojima se susreću sadašnji, ali i budući roditelji u ostvarivanju uspješnog i odgovornog roditeljstva kako bi oni sami kao i šira javnost osvijestili promjene koje se događaju unutar obitelji u razdoblju nakon rođenja djeteta i preuzimanja uloge roditelja.

Povećanjem znanja i vještina u nošenju sa izazovima roditeljstava možemo ostvariti uspješno i odgovorno roditeljstvo a to dovodi do dovodi do boljih odnosa na relaciji roditelj-dijete, većem zadovoljstvu roditelja i pridonosi boljoj kvaliteti i zadovoljstva života cijele obitelji.

Javna akcija bila je organizirana u sklopu projekta “Odgovoran, ponosan i zadovoljan roditelj = Sretna obitelj!” kojeg financira Središnji državni ured za demografiju i mlade. Cilj je unaprijediti roditeljske kompetencije sadašnjih i budućih roditelja u Virovitičko-podravskoj županiji kroz edukaciju, podršku i osnaživanje u razumijevanju roditeljskih uloga.

(Udruga S.O.S. Virovitica)